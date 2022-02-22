Зранку 22 лютого у Житомирі помер важкопоранений у 2014 році боєць 95 бригади Артем Хотян 1994 року народження. Інформацію про це у коментарі Суспільному підтвердив начальник відділу у Житомирській області Міністерства у справах ветеранів України Валерій Логінов.

За його словами, напередодні Артему стало зле і його госпіталізували до однієї з житомирських лікарень.

"На жаль, лікарям не вдалося його врятувати і 22 лютого о четвертій годині ранку Артем помер. Тут можна навіть провести певну символічну паралель – серце нашого героя перестало битися якраз тоді, коли російські війська увійшли на територію цих так званих недореспублік. Артем уже давно хворів, надто зважаючи на те, що у 2014 році він отримав кульове поранення у груди – ворожа російська куля пройшла в одному сантиметрі від його серця. Хлопець був молодий, тому на той момент йому вдалося витягнутися, хоча через важке поранення у руку вона в нього практично перестала працювати. Артем хотів продовжити службу у ЗСУ, але з таким пораненням вже не міг повернутися у 95 бригаду, тому, пролікувавшись, він зайнявся власною справою – працював сам на себе. Артем був єдиною дитиною в родині, у нього лишилися мама і бабуся. Бабусі Артема Павліні Петрівні – велика шана, фактично вона його і виходила свого часу", – розповів Валерій Логінов.

Наразі триває обговорення стосовно того, де і коли поховають Артема Хотяна.

"Попереднє рішення – Артема, як ветерана та героя війни, мають поховати на Смолянському військовому кладовищі. Але тут ще потрібно буде врахувати думку та позицію родичів Артема. Окремо хочу сказати, що я вдячний управлінню соцзахисту Житомирської громади, яке миттєво відреагувало на цю ситуацію – їхні працівники допомагають родині на всіх етапах процесу – і з оформленням документів, і фінансово, і морально. Як ветерана війни Артема, за чинним законодавством, поховають за рахунок державного та місцевого бюджетів і з військовими почестями. Час поховання ще визначають", – поінформував Валерій Логінов.

Що відомо

Житомирянин Артем Юрійович Хотян 1994 року народження у Збройні сили України прийшов у травні 2013 року. Проходив службу в Національній гвардії, служив у 95 аеромобільній бригаді.

Третього червня 2014 року колона з шести бронемашин Національної гвардії вирушила в напрямку села Миколаївка, що поблизу Слов'янська. Під час руху колона кілька разів потрапляла під обстріли терористів. Біля села Семенівка колона наштовхнулася на засідку сепаратистів і потрапила під круговий розстріл. Загинули українські військові. Артем Хотян зазнав множинних поранень рук та ніг.

15 липня 2014 року за особисту мужність і героїзм Артем Хотян був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

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