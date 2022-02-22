Житомирська міськрада пропонує призупинити будівництво на розі вулиць Київської та Театральної. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Ірина Остапчук, котра перебуває на засіданні профільної робочої групи.

За її словами, пропозицію призупинити будівництво висловив на засіданні робочої групи 22 лютого заступник Житомирського міського голови Сергій Кондратюк. Чиновник каже, що управління державного архітектурно-будівельного контролю міськради має скласти відповідний акт. Житомирська міська рада наразі готує позов до суду про призупинення будівництва до повного вивчення ситуації.

Виступаючи на засіданні робочої групи, жителі будинків на Театральній, 5 та 5-б кажуть, що вони не проти будівництва, як такого, а за те, щоб будівництво проводили у законний спосіб.

Житомирянка Анна-Луїза Полякова говорить, що представники забудовника ображають місцевих жителів, а сам забудовник не дає відповіді на питання стосовно безпеки будівництва і можливості проходу людей.

Жителів будинків на Театральній вимагають скликати громадські слухання з цього питання.

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

За словами Ірини Остапчук, представники забудовника і власник землі, на якій ведеться будівництво, на засідання робочої групи не з'явилися.

Очільник управління державного архітектурно-будівельного контролю міськради Олександр Магдюк сказав, що представників міськради на будівництво не пускають. За його словами, замовник будівництва – ТОВ "Олеся" – у процесі змінив проєкт будівництва, не поставивши до відома міську раду.

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Що відомо

У Житомирі на вулиці Київській через підготовчі роботи з будівництва багатоповерхівки сусідній будинок за адресою: вулиця Театральна, 5 почав руйнуватися – у будинку з'явилися тріщини.

21 лютого двадцять людей вийшли на акцію протесту та заблокували в'їзд техніки на територію будівництва на вулиці Київській.

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