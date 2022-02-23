Понад дві тисячі людей вакцинували проти COVID-19 за добу на Закарпатті

2 237 щеплень від коронавірусу зробили на Закарпатті впродовж 22 лютого. Такі дані повідомили на сайті вакцинації.

376 людей вакцинували бустерною дозою проти COVID-19, 10 — додатковою. 786 людей отримали перше щеплення від коронавірусу за добу. 1 065 — вакцинувалися вдруге.

Загалом з початку вакцинальної кампанії від коронавірусу в області повністю щепили 321 290 людей. Це ХХ населення Закарпаття. 13 607 людей отримали бустерну дозу вакцини від COVID-19, 452 — додаткову.

Що відомо:

Додаткова доза COVID-вакцини вводиться людям, яким через важкі хвороби 2 дози вакцини могли не дати необхідного захисту. На термін дії COVID-сертифікату додаткова доза не впливає.

вводиться людям, яким через важкі хвороби 2 дози вакцини могли не дати необхідного захисту. На термін дії COVID-сертифікату додаткова доза не впливає. Додаткову дозу можуть отримати пацієнти з ВІЛ та раком крові. А також, ті, хто переніс трансплантацію органів, проходив хіміотерапію або лікування великими дозами гормональних препаратів.

Бустерна або ревакцинальна доза потрібна, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується, у всіх щеплених людей. Бустерна доза вводиться через 180-270 днів після другої. Після введення бустерної дози COVID-сертифікат подовжують.

потрібна, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується, у всіх щеплених людей. Бустерна доза вводиться через 180-270 днів після другої. Після введення бустерної дози COVID-сертифікат подовжують. Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.

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