На Закарпатті на 20% знизилися темпи вакцинації від COVID-19

На 20% знизилися темпи вакцинації від COVID-19 на Закарпатті впродовж минулого тижня. Про це Суспільному 21 лютого повідомив директор обласного департаменту охорони здоров'я Анатолій Пшеничний.

За останній тиждень, з 14 до 20 лютого, медичні працівники зробили 13 260 щеплень проти COVID-19. "Це на 20% менше, ніж попереднього тижня, з 7 до 13 лютого. Тоді вакцинували 16 535 людей. Минулого тижня мобільні бригади здійснили 136 виїздів для вакцинації людей 60+, щепили майже 1 700 жителів області", — повідомив директор департаменту.

У п'ятьох громадах вакциновані до 12% населення

За словами Анатолія Пшеничного, на Закарпатті тільки 10 із 64 громад вакцинували понад 40% населення. П'ять громад провели вакцинацію тільки у 7-12% населення. "Це Тересвянська, Усть-Чорнянська, Дубівська територіальні громади Тячівського району, Керецьківська громада Хустського району і Ставненська громада Ужгородського району", — розповів директор департаменту охорони здоров'я.

З початку вакцинальної кампанії на Закарпатті зробили понад 700 тисяч щеплень від COVID-19. Першу дозу отримали 369 579 людей — 39%, із них 8,3% — це діти 12-17 років. Завершили вакцинацію 319 215 людей. Додаткову дозу отримали 437 закарпатців, 12 949 — бустерну.

Що відомо:

Закарпаття — в п’ятірці областей з найнижчим рівнем вакцинації населення від коронавірусу. Про це 21 лютого сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Також це Чернівецька, Івано-Франківська, Волинська та Рівненська області.

У Закарпатській області з 11 лютого запровадили "червону" карантинну зону.

Читайте нас: у Telegram, Viber та Instagram