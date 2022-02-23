На Вінниччині прощаються з військовослужбовцем Денисом Кононенко

У місті Тульчин, що на Вінниччині, прощаються з військовослужбовцем Денисом Конононенко. Про це розповіла кореспондентка Суспільного.

Чоловіка поранили 19 лютого під час обстрілів. Травми виявились несумісні з життям.

Денису було 34 роки. У нього залишились 13-річний син та батьки.

Фото: Суспільне Вінниця

Чоловік пішов служити у 2020 році у 56 бригаду, що знаходиться в Маріуполі. Перебував на посаді водія мотопіхотної роти.

Вчора, 22 лютого о 22:00 тульчинці зустрічали загиблого воїна. Жителі громади вийшли на вулиці та навколішки зустрічали Дениса Кононенка.

Що відомо