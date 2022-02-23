На Вінниччині прощаються з військовослужбовцем Денисом Кононенко

У місті Тульчин, що на Вінниччині, прощаються з військовослужбовцем Денисом Конононенко. Про це розповіла кореспондентка Суспільного.
Чоловіка поранили 19 лютого під час обстрілів. Травми виявились несумісні з життям.
Денису було 34 роки. У нього залишились 13-річний син та батьки.
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Фото: Суспільне Вінниця
Чоловік пішов служити у 2020 році у 56 бригаду, що знаходиться в Маріуполі. Перебував на посаді водія мотопіхотної роти.
Вчора, 22 лютого о 22:00 тульчинці зустрічали загиблого воїна. Жителі громади вийшли на вулиці та навколішки зустрічали Дениса Кононенка.
Що відомо
- Станом на 17:00 22 лютого російські окупанти 47 разів відкривали вогонь, 30 з них з забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один — бойове травмування.
- 22 лютого внаслідок обстрілу бойовиків сталося влучання снаряду в трансформатор на території Луганської ТЕС з подальшим займанням, розливом мастила та перекиданням вогню на сусідній трансформатор
- 21 лютого на Донбасі з боку бойовиків зафіксували 84 порушення, 64 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.