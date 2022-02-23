Попит на житло: чому зростає вартість на нерухомість у Черкасах

Ціни на квартири в Черкасах зростуть на 15-20%, розповів Суспільному керівник однієї з черкаських агенцій нерухомості Олександр Франко.

За словами Олександра Франка, протягом останніх двох років здорожчання було зумовлене підвищенням собівартості будівництва. Нині ж додався і політичний чинник, — нестабільна зовнішньополітична ситуація в країні спонукає людей зберігати кошти не на банківських рахунках, а вкладати їх в нерухомість. Відтак, попит продовжує перевищувати пропозицію.

Черкасець Максим Соловйов показав частину будинку, яку нещодавно придбав для своєї сім’ї в середмісті Черкас. Обирав житло майже рік.

"Були певні параметри, котрі ми хотіли, щоб вони були – це і район, і, власне, хотілося будинок. Але ми дивилися і квартиру, та ситуація з ринком нерухомості така, що непросто було купити нову квартиру за доступною ціною", — розповів Максим Соловйов.

Суспільне Черкаси

Ціни на квартири в Черкасах ростуть останні два роки, пояснив керівник агенції нерухомості Олександр Франко:

"Ринок нерухомості чуттєвий до будь-яких чинників: і до політичних, і до економічних. Черкаси — не виключення, ми бачимо, що за останні два-три роки досить значне здорожчання, як первинної нерухомості, так і вторинної".

За його словами, причин росту цін декілька:

"Одним із чинників — є нестабільна політична ситуація. Люди бачать нерухомість більш стабільною і, відповідно, хочуть вкладати туди свої заощадження. Подвійне, а то й більше здорожчання будівельних матеріалів, що потягнуло за собою сильне дорожчання новобудов, природно, і квартир, які будуть коштувати. І, на мій погляд, буде подальше здорожчання. Це невдячна справа прогнозувати, та відсотків 15-20% динаміка ще повинна бути".

Суспільне Черкаси

Попит мають усі квартири — від "хрущівок" у віддалених районах Черкас до пентхаусів у середмісті з видом на Дніпро.

Подібна ситуація склалася і з орендою житла, розповіла рієлторка Надія Калашник. Попри певну "сезонність" на здачу квартир в жовтні — листопаді, попит нині нижчим не став.

"Станом на сьогодні попит не зменшився. Якщо ми беремо сегментом, по ціновій політиці, наприклад від трьох і до семи тисяч, то вони розлітаються як гарячі пиріжечки. Це правда, попит просто шалений, понад тиждень квартира не висить просто. Якщо беремо квартири більш комфортного плану, у новіших будинках, то тут, звісно, цінова політика значно вища: починаючи від восьми тисяч гривень і до тисячі доларів, може бути й більше. Все залежить від того, наскільки квартира укомплектована, наскільки якісно зроблений ремонт", — прокоментувала Надія Калашник.

Суспільне Черкаси

Зі слів керівника агенції нерухомості Олександра Франка, такий попит на житло в Черкасах пояснюється й близьким розташуванням до столиці. Ціни на черкаську нерухомість й нині залишаються вищими від середньоукраїнських.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також