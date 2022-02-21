У разі надзвичайних ситуацій у Черкасах діятимуть 20 збірних пунктів евакуації населення, розповіла головна спеціалістка управління цивільного захисту Черкаської міської ради Тетяна Глинська.

"Ці пункти тимчасові, і вони починають роботу уже коли починається безпосередньо евакуація. Крім того, по місту відповідно до графіка проводять спеціальні навчання", — розповіла вона.

За словами посадовиці, у місті створені 273 об'єктові комісії та 20 пунктів евакуації:

"Раніше їх було 27, тепер — 20. Однак стару нумерацію лишили, аби не змінювати адреси. Місто розділили територіально. Це не лише житлові будинки, а й всі об'єкти господарювання".

Такі пункти, розповіла Тетяна Глинська, часто розташовані у навчальних закладах, зокрема, школах, училищах, університетах тощо.

"Якщо люди не можуть переглянути карту, де позначені ці пункти, вони зможуть ознайомитися з цією інформацією у медичних закладах, ОСББ тощо", — пояснила пані Тетяна.

За її словами, у 2017 році міська влада оновила договори з перевізниками, включивши їх у систему оповіщення. Тому у випадку надзвичайної ситуації містяни зможуть почути план дій також в автобусах та тролейбусах.

Кожен збірний пункт має адміністрацію у складі 17-20 людей. Всі вони проходять навчання та знають, що робити у разі виникнення надзвичайної ситуації. У цьому збірному пункті людей будуть реєструвати та вирішувати ситуацію із подальшим їх відправленням у безпечні місця. Тому черкащанам необхідно мати при собі документи, розповіла Тетяна Глинська:

"Зараз такий час, що документ, хоча б який-небудь, при собі треба мати. Далі все залежить від того, яка буде ситуація. Чи це буде мирний час, чи воєнний, якої складності буде надзвичайна ситуація. Враховуючи всі фактори, буде прийматися рішення, куди відправляти людей — кудись далі в межах місто чи вивозити їх за межі населеного пункту".

Прослухавши та отримавши інформацію про роботу збірних пунктів, черкащани мають самі вирішувати, як діяти далі — виїжджати у безпечні райони самостійно чи добиратися до найближчого пункту евакуації, пояснила посадовиця.

Ознайомитися із картою збірних пунтків евакуації можна за посиланням – http://dozor.cc.ua/zep.html.

Якщо ви почули "Увага, всім!" та переривисте звучання електросирен, необхідно увімкнути гучномовці радіомовлення, телевізори та вислухати повідомлення.

Що робити

Отримавши інформацію про надзвичайну ситуацію та рішення про проведення евакуації, населення має негайно залишити свої квартири та будинки, при цьому відключити електричну мережу, газ, воду, закрити вікна і квартирки, двері та вийти на збірні евакуаційні пункти та пункти посадки на автотранспорт, або у безпечні зони, вказані в повідомленні.

Евакуація передбачається комбінованим способом, при якому основна частина населення виходить пішки. Збір населення, реєстрація та відправка колон буде проводитись на збірних евакуаційних пунктах.

Люди похилого віку (чоловіки старші 65 років, жінки старші 60 років), вагітні жінки, жінки з дітьми до 10 років, хворі, люди з інвалідністю збираються на пунктах посадки на автотранспорт.

Що взяти

У разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації місцевого або регіонального рівнів, після прийняття рішення про евакуацію, населення прибуває на збірні пункти евакуації, на яких формуються колони та відправляються в місця розміщення евакуйованого населення або в проміжні пункти евакуації.

При виході з собою потрібно взяти документи, гроші, продукти та воду на три доби, постільну білизну, необхідний одяг та взуття вагою не більше 50 кілограмів на кожного члена сім’ї, дітям дошкільного віку вкласти в кишеню або пришити до одягу записку, де зазначається прізвище, ім’я та по батькові дитини та батьків і домашню адресу.

Обов’язково взяти з собою засоби індивідуального захисту (респіратори, марлеві пов’язки).

На збірних евакуаційних пунктах, пунктах посадки на автотранспорт уважно слухайте та чітко виконуйте всі розпорядження посадових осіб евакуаційних органів та органів охорони громадського порядку.

У безпечному місці вас приймуть і розмістять в громадських будівлях чи житлових будинках. Для евакуйованих буде організоване комунально-побутове та медичне обслуговування.

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