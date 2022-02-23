На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 370 осіб

У 370 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за добу. Про це повідомила епідеміологиня обласного лабораторного центру Світлана Маціпура.

За її словами, одужання підтвердили у 1 313 осіб. Померли 4 людини. Медики провели 1 311 досліджень методом ПЛР.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (33 осіб): Великодедеркальська сільська ОТГ – 3, Кременецька міська ОТГ – 12, Лановецька міська ОТГ – 10, Почаївська міська ОТГ – 3, Шумська міська ОТГ – 5.

Тернопільський район (277 осіб): Байковецька сільська ОТГ – 12, Бережанська міська ОТГ – 3, Білецька сільська ОТГ – 11, Великоберезовицька селищна ОТГ – 18, Великобірківська селищна ОТГ – 6, Великогаївська сільська ОТГ – 10, Збаразька міська ОТГ – 15, Зборівська міська ОТГ – 2, Золотниківська сільська ОТГ – 1, Іванівська сільська ОТГ – 2, Козівська селищна ОТГ – 5, Купчинецька сільська ОТГ – 1, Микулинецька селищна ОТГ – 6, Нараївська сільська ОТГ – 2, Озернянська сільська ОТГ – 3, Підволочиська селищна ОТГ – 14, Підгороднянська сільська ОТГ – 4, Саранчуківська сільська ОТГ – 1, Скалатська міська ОТГ – 2, Скориківська сільська ОТГ – 5, Теребовлянська міська ОТГ – 14, Тернопільська міська ОТГ – 141.

Чортківський район (59 осіб): Білобожницька сільська ОТГ – 1, Більче-Золотецька сільська ОТГ – 1, Борщівська міська ОТГ – 1, Бучацька міська ОТГ – 2, Васильковецька сільська ОТГ – 9, Гусятинська селищна ОТГ – 17, Заводська селищна ОТГ – 1, Заліщицька міська ОТГ – 5, Колиндянська сільська ОТГ – 3, Копичинецька міська ОТГ – 3, Монастириська міська ОТГ – 2, Нагірянська сільська ОТГ – 1, Скала-Подільська селищна ОТГ – 1, Товстенська селищна ОТГ – 1, Хоростківська міська ОТГ – 1, Чортківська міська ОТГ – 10.

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіло 145 811 осіб, з них 121 575 вже видужали та 2 377 людей померли.

Читати також: