За минулу добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 1 626 осіб

1 626 осіб щепили від COVID-19 на Тернопільщині за вчора. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за минулу добу щепили 500 людей, другою дозою – 704, бустерною – 421. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 759 174 осіб.

Усього по Україні за добу було щеплено 15 695 806 осіб 1-ою дозою, 15 148 026 - 2-ою дозою, 26 860 осіб - додатковою дозою, бустерну дозу - 683 414 осіб.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 695 806 людей, з них отримали першу дозу – 15 695 804 людини, отримали дві дози – 15 148 026 людей, отримали додаткову дозу – 26 860 людей, бустерну дозу – 683 414 людей. Загалом проведено 31 554 104 щеплення.

Що відомо

На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 438 осіб

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