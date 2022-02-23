Одеський спортсмен став чемпіоном України з кульової стрільби серед дорослих

17-річний одеський спортсмен Іван Ткаленко завоював три медалі на відкритому чемпіонаті України з кульової стрільби (гвинтівка), який відбувся у Львові. За результатами змагань хлопець став чемпіоном України серед дорослих. Про це повідомили у пресслужбі НОК України в Одеській області.

Іван Ткаленко завоював одну золоту та дві срібні медалі.

Перше місце він посів у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень. В першій кваліфікації Іван потрапив в залікову "десятку", показавши 9-й результат, втім, у наступному раунді переміг і вийшов у півфінал.

Срібні медалі спортсмен завоював у стрільбі з пневматичної гвинтівки (ГП-6) і малокаліберної гвинтівки із положення лежачи (МГ-9).

Відділення НОК України в Одеській області Іван Ткаленко стоїть на другій позиції

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