В Одесі відбувся чемпіонат з козацького двобою

В Одесі відбулись змагання з Відкритого Кубка "Козацького двобою". У чемпіонаті взяли участь представники з різних міст України, розповіла кореспондентка Суспільного, яка була присутня на заході.

Загалом на змаганнях зареєструвалися понад 300 дітей у різних вагових та вікових категоріях. Тут є представники з Одеси, Києва, Херсона, Миколаєва, Луцька та Харкова. Наймолодшим з них по шість років, сказав голова Одеської обласної федерації "Козацького двобою" Сергій Філімонов.

Суспільне Одеса

Учасники виступають у чотирьох категоріях: боротьба ММА, змішані єдиноборства, ударні техніки та удари з боротьбою.

"Близько 3-4- років я займаюся боротьбою ММА. Емоції отримали лише позитивні, особливо коли руку підіймають і ти відчуваєш перемогу. Це такі незабутні емоції і на кожних змаганнях це завжди нові емоції і ти відчуваєш їх по-новому, як вперше. Я готувалася приблизно місяць, кожного дня були різні тренування. Комусь може бути складно. для мене 50/50. Це ж досвід", − розповіла спортсменка, переможниця у віковій категорії 13-15 років Дарина Садіч.

"Я займаюся спортом вже 2 роки. Коли я вперше пішов на змаганнях, я думав, що це буде легко, але насправді це не так. Треба займатися, аби виграти. Спорт як навчання у школі, але спорт дається легше. Ніколи не бійтеся, слухайте сенсея і завжди будьте здоровими", − поділився 8-річний Тимофій

Суспільне Одеса

За словами організаторів, такі змагання проводять з 2013 року чотири рази на рік.

"В нас Кубок області, Кубок Одеси та просто міські змагання. Також в нас є міжнародні змагання, національні турніри. У козацькому двобою зібрано багато видів. Це наш національний вид спорту, в ньому організатори намагалися зробити так, щоб майже усі види спорту могли зайти сюди. Це і кікбоксинг, спортивне карате та є розділи боротьби", − сказав голова Одеської обласної федерації "Козацького двобою".

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Спортсменів, які за оцінками журі наберуть найбільше балів за техніку виконання кожного елемента, нагороджуватимуть грамотами та медалями.

Три кубки розподілять між представниками кожного командного клубу, представники яких зберуть найбільшу кількість призових місць.

Суспільне Одеса

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