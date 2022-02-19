Каратисти з Одещини стали переможцями всеукраїнського турніру

Представники клубу Одеської обласної федерації карате СК "Катана порт Чорноморськ" стали переможцями турніру української Прем’єр-ліги "Kharkіv open". Про це повідомили у пресслужбі Відділення НОК України.

Загалом у змаганнях взяли участь 1 118 каратистів із шести країн. Спортсмени клубу "Катана порт Чорноморськ" Одеської області завоювали 46 медалей, з яких 16 золотих, 14 срібних та 16 бронзових.

Відділення НОК України в Одеській області

Також в цих змаганнях брали участь інші п’ять клубів Одеської області:

СК "Okinawa" – 8 медалей,

ДЦ "Мауглі" – 8 медалей,

СК "О-Кан" – 7 медалей,

CК "Захист" – 1 медаль,

СКК "Master" – 2 медалі.

Додаткову золоту медаль завоювала збірна команда ООФК у складі Крістіни Вєнік, Кристини Пугачової та Поліни Льогенької. Вони стали першими в командному жіночому ката.

Відділення НОК України в Одеській області

По дві золоті медалі завоювали: Юрій Криловський, Ярослав Федоров, Марія Пушкова і Крістіна Вєнік.

Відділення НОК України в Одеській області

Відділення НОК України в Одеській області

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