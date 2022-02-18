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Одеські акробати зайняли призові місця на Всеукраїнському турнірі
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Одеські акробати зайняли призові місця на Всеукраїнському турнірі

Діана Зубар
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Одеські акробати зайняли призові місця на Всеукраїнському турнірі НОК в Одеській області

Одеські спортсмени вибороли призові місця на Всеукраїнському турнірі пам’яті М. Ксенофонтова зі спортивної акробатики, які відбулися в Миколаєві. У змаганнях взяли участь понад 80 спортсменів з шести областей України, повідомили 18 лютого в пресслужбі Одеської міської ради.

Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи №1 зайняли такі призові місця:

  • Айгюль Аллоярова та Вікторія Волкова — перше місце (13-19 років);
  • Артур Аллояров та Артем Лукахін — перше місце (КМС);
  • Аріна Беляєва та Маргарита Цюрупа — третє місце (дорослі);
  • Лев Григоренко-Ворник та Василина Ращупкіна — друге місце (КМС);
  • Орина Марченко, Софія Жорнік та Марія Наумчак — перше місце (11-16 років);
  • Анастасія Розмариця та Таїсія Коваленко — друге місце (11-16 років).

Одеські акробати зайняли призові місця на Всеукраїнському турніріНОК в Одеській області

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