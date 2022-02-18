Одеські акробати зайняли призові місця на Всеукраїнському турнірі

Одеські спортсмени вибороли призові місця на Всеукраїнському турнірі пам’яті М. Ксенофонтова зі спортивної акробатики, які відбулися в Миколаєві. У змаганнях взяли участь понад 80 спортсменів з шести областей України, повідомили 18 лютого в пресслужбі Одеської міської ради.
Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи №1 зайняли такі призові місця:
- Айгюль Аллоярова та Вікторія Волкова — перше місце (13-19 років);
- Артур Аллояров та Артем Лукахін — перше місце (КМС);
- Аріна Беляєва та Маргарита Цюрупа — третє місце (дорослі);
- Лев Григоренко-Ворник та Василина Ращупкіна — друге місце (КМС);
- Орина Марченко, Софія Жорнік та Марія Наумчак — перше місце (11-16 років);
- Анастасія Розмариця та Таїсія Коваленко — друге місце (11-16 років).
НОК в Одеській області
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