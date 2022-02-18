Одеські акробати зайняли призові місця на Всеукраїнському турнірі

Одеські спортсмени вибороли призові місця на Всеукраїнському турнірі пам’яті М. Ксенофонтова зі спортивної акробатики, які відбулися в Миколаєві. У змаганнях взяли участь понад 80 спортсменів з шести областей України, повідомили 18 лютого в пресслужбі Одеської міської ради.

Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи №1 зайняли такі призові місця:

Айгюль Аллоярова та Вікторія Волкова — перше місце (13-19 років);

Артур Аллояров та Артем Лукахін — перше місце (КМС);

Аріна Беляєва та Маргарита Цюрупа — третє місце (дорослі);

Лев Григоренко-Ворник та Василина Ращупкіна — друге місце (КМС);

Орина Марченко, Софія Жорнік та Марія Наумчак — перше місце (11-16 років);

Анастасія Розмариця та Таїсія Коваленко — друге місце (11-16 років).

НОК в Одеській області

Читайте також

Спортсмени Одещини завоювали медалі на чемпіонаті України з самбо

Одеський ФК "Чорноморець" залишили вісім гравців

Одеські фігуристи завоювали медалі чемпіонату України

Читайте нас у Telegram: головні новини Одеси та області