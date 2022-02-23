Невелике похолодання, подекуди дощі. Прогноз погоди

В Україні, 23 лютого, за прогнозом Укргідрометцентру, у південно-східних і східних областях вночі та вранці дощ, у західних областях вдень невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 2-7° тепла. На півдні та сході країни вдень 6-11° тепла. В Карпатах вдень сніг; температура протягом доби 2-7° морозу.
У північних областях, за прогнозами синоптиків, вдень температура буде 4-6° тепла. Вдень без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.
На заході країни вдень мокрий сніг із дощем. Температура вдень переважно від 4° до 6° тепла, в Івано-Франківську прогнозують 5-7° тепла, в Луцьку — 3-5° тепла, в Ужгороді — 2-4° тепла. Вітер західний, 5-10 м/с.
У центральних областях вдень, за прогнозами синоптиків, без опадів. Вдень температура переважно становитиме 4-6° тепла. Вітер західний, 5-10 м/с.
У південних областях буде сухо, у Криму вдень прогнозують дощі. Вдень у регіоні буде 8-10° тепла. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
У східних областях вдень, за прогнозами синоптиків, без опадів. Вдень температура повітря буде переважно 7-9° тепла. На південному сході — Запоріжжя — прогнозують 8-10° тепла, на північному сході — Сумщина — 3-5° тепла. Вітер західний, 5-10 м/с.
На Київщині, за прогнозами синоптиків, буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура по області вдень 2-7° тепла, у Києві вдень 4-6° тепла.
Що відомо
- Весна в Україну прийде за розкладом, але буде нестабільною і прохолодною – бабак Тимко з Харківщини дав прогноз на весну-2022.
- За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, метеорологічна зима прийшла до Києва на три тижні пізніше за кліматичну норму. А в деяких місцях в Європі новорічна ніч побила рекорди температури та стала найтеплішою за всю історію спостережень.
- Згідно з даними дослідження, опублікованого в PLOS Climate, підвищення температури поверхні океану, спричинені зміною клімату, тепер стали постійними. Це загрожує ключовим морським екосистемам та може призвести до порушення балансу життєдіяльності людини.
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