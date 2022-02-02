Світовий океан б'є температурні рекорди щороку із 2014. Чим це загрожує

Дослідження, опубліковане в PLOS Climate, прийшло до висновку, що підвищення температури поверхні океану, спричинені зміною клімату, тепер стали постійними – температура океану зростає щороку. Це загрожує ключовим морським екосистемам, включаючи коралові рифи, поля з водоростей та ліси ламінарії – загибель цих екосистем може призвести до порушення балансу життєдіяльності людини, пише The Hill.

"Зміна клімату — це не подія майбутнього. Реальність така, що це вплинуло на світ і продовжує впливати. Наше дослідження показує, що протягом останніх семи років більш ніж половина океану б'є рекорди з підвищення температури", — сказав у своїй заяві Кайл Ван Хутан, який очолював дослідницьку групу вчених.

Нове дослідження показало, що більша частина поверхні Світового океану щорічно сягає історичних максимумів з 2014 року.

Дослідники з каліфорнійського океанаріума склали карту 150-річної температури поверхні морів, аби визначити тенденцію для екстремальних показників температури поверхні Світового океану, а також їх частоту.

У 2014 більша частина поверхні океану перевищили історичний максимум температури. До 2019 року майже 57 відсотків океану потерпало під високої температури води. Для порівняння, лише 2 відсотки поверхні океану мали подібні термальні показники наприкінці 19 століття.

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