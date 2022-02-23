Євро та долар різко зросли. Курс валют на середу

У середу, 23 лютого, Національний банк встановив курс долара щодо гривні на рівні 28,48 UAH/USD. Таким чином долар виріс щодо гривні на 51 копійку.

Відповідні дані на сайті регулятора.

Водночас євро подорожчав на 61 копійку. Відтак основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28,99 гривні за долар;

32,90 гривні за євро.

Станом на 22 лютого офіційний курс гривні щодо долара становив 28,48 UAH/USD, щодо євро — 32,29 UAH/EUR.

Що відомо

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прогнозує, що нинішня ситуація із визнанням Росією самопроголошених “ЛНР” і “ДНР” матиме негативні наслідки для української економіки, але НБУ працює над тим, щоб ці негативні наслідки були мінімізовані.

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