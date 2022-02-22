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Жителі Попасної через обстріли окупантів залишились без водопостачання — ВЦА
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Жителі Попасної через обстріли окупантів залишились без водопостачання — ВЦА

Олександра Папіна
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Жителі Попасної через обстріли окупантів залишились без водопостачання — ВЦА Ілюстративне фото: https://pixabay.com/

Через обстріли російських окупантів жителі Попасної залишились без централізованого водопостачання.

Про це Суспільному повідомив заступник Попаснянської міської ВЦА Станіслав Фіронов.

"Обстрілами перебило електропостачання у селищі Карбонит. Зараз закачали залишок води. Зранку на Попасну воду вже качати не буде", — розказав Фіронов.

Що відомо

  • Станом на 19:00 22 лютого російські окупанти 72 разів відкривали вогонь, 53 з них з забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один український військовий загинув, п'ятеро отримали бойове травмування, ще один — поранений.
  • Частина окупованих територій Луганщини залишилась без водопостачання через пошкодження водозабору Попаснянського водоканалу у результаті обстрілів з боку російських окупантів.
  • 22 лютого внаслідок обстрілу бойовиків сталося влучання снаряду в трансформатор на території Луганської ТЕС з подальшим займанням, розливом мастила та перекиданням вогню на сусідній трансформатор
  • 21 лютого на Донбасі з боку бойовиків зафіксували 84 порушення, 64 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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