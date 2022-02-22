На тлі останніх заяв президента Російської Федерації військово-політичні експерти не виключають вірогідності спроб вторгнення або підтримки сепаратистських рухів в Одеській області. Про це Суспільному розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Чоловік зазначив, що останні публічні заяви Володимира Путіна дають зрозуміти, що Росія досі зацікавлена у відділенні Одеси та області від України.

"Це надасть змогу розміщувати Росії свій військовий потенціал на кордоні з Євросоюзом та розміщувати дуже важливу, дуже загрозливу зброю, таку як Іскандери, Тріумф, а це вже загроза для всієї Європи, включаючи Португалію", – додав Олександр Коваленко.

Сценарії розвитку подій на Одещині

Експерт національного інституту стратегічних досліджень Артем Филипенко вважає, що повноцінне вторгнення Росії з моря або території Придністров'я маловірогідне. Втім, це не виключає інших сценаріїв розвитку подій.

"В цілому вони поступаються спроможностями тим військовим підрозділам, які сьогодні розташовуються на території Одеської та Вінницької області – ті області, які межують безпосередньо із Придністровським регіоном республіки Молдова. Але при всьому при тому існує досить серйозна загроза різного роду гібридних дій, тобто інформаційних диверсій, саботажних акцій й таке інше. Тобто в цьому контексті Придністров'я ігнорувати не можна" – зазначив Артем Филипенко.

Що кажуть переселенці

Євген Шляхтін – уродженець міста Стаханов на Луганщині, яке вісім років окуповане бойовиками. Через його відкриту українську позицію у 2014 році чоловіка взяли у полон. Зараз він живе в Одесі й каже – ескалація конфлікту викликає занепокоєння.

"30 діб я провів у місцях несвободи, підвальне приміщення учбового закладу, де мене катували, били, тільки за те, що я не хотів, аби Росія прийшла в моє рідне місто. Тому події, які виникають зараз, викликають занепокоєння, бо я не хочу, аби в мирну Одесу приходив Руській світ, який нищить все на своєму шляху", – розповів Євген.

Ще одна переселенка, Альбіна Поліщук, переїхала до Одеси в 2014 році. Вона розповіла, що боїться дивитись у майбутнє, втім бігти від війни вже не хоче.

"Я боюсь, що вона може прийти, я знаю, що вона може прийти. Я знаю, що відбувається все дуже швидко, і не маючи досвіду, ти не можеш цього зрозуміти – сьогодні все гарно, а завтра – ні. Але ж я сьогодні не знаю, як я буду поводитись – чи я залишусь, чи я поїду. Я не хочу бігти, мені цього вже вистачило", – додала Альбіна.

Як до ситуації в країні ставляться одесити

Корепондент Суспільного поспілкувався із перехожими, яких зустрів на вулицях Одеси. Так, житель міста Микола Лобанов каже, що відчуття страху не виникає. У разі вторгнення хлопець не збирається залишати країну.

"Не було думок, що їхати з країни, бо ой такі проблеми поруч, залишусь тут, навіщо кудись збігати", – розповів Микола.

"Ми всі боїмося, але наша сила й воля все переможе, все буде дуже гарно. Повірте, один за одного і вся Україна буде – Україна понад усе", – зазначила мешканка Одеси Ірина.

А перехожий Василь на всяк випадок попередив дитину, що робити у разі вторгнення.

"Дитині, вона тут навчається, я розповів, що додому йти, коли всі бігатимуть й не давати їхати, іти понад морем. Це достатньо. І розказав йому, що мобільного телефону не буде, мамі подзвонити заплакати й все, і він сказав, так розумів все гарно" – розповів Василь.

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