В Одесі затримали 35-річну жінку, яку підозрюють у вбивстві перехожого. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

За даними слідства, близько 03:00 7 лютого на вулиці Чернишевського два чоловіки почали конфліктувати з перехожою. Під час перепалки жінка дістала зброю та вистрелила одному з незнайомців у груди. 21-річний хлопець помер до прибуття медиків.

Після пострілу підозрювана втікла, її знайшли у найближчій крамниці. У жінки вилучили зброю та набої типу "Флобер". У відділенні поліції затримана розповіла, що хотіла злякати незнайомців і вбила перехожого випадково.

"Я дістала пістолет, бо хотіла злякати. Я знаю, що я маю пістолет. Той, що був зі спини, він мене взяв за руку. І я не знаю, я вистрілила. Я не знаю, куди я вистрілила", – розповіла підозрювана.

Жінка додала, що не відразу повірила у вбивство. Наразі їй оголосили підозру за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Затримана перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Їй загрожує від семи до п'ятнадцяти років за ґратами.

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