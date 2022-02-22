На Івано-Франківщині за два дні роботи три камери фіксації порушень правил дорожнього руху зафіксували 838 порушень. Про це кореспондентці Суспільного повідомив заступник начальника управління патрульної поліції в області Андрій Киричук.

Нові камери фіксації швидкості руху автомобілів встановили 21 лютого у Яремчі та Микуличині, каже Андрій Киричук. З його слів, вони автоматично визначатимуть швидкість автомобіля та у випадку її перевищення направлятимуть на адресу власника авто штраф, який потрібно сплатити.

Фото: Суспільне Карпати

Андрій Киричук розповів, що камери встановили на тих ділянках доріг, де часто трапляються дорожньо-транспортні пригоди.

"Камери встановили з ініціативи керівників та жителів цих населених пунктів. Вони виступили з ініціативою, звернулися за аналізом аварійності. Ми визначили аварійно-небезпечні ділянки, на яких стаються дорожньо-транспортні пригоди саме у Яремчі й Микуличині", — сказав Андрій Киричук.

Дві камери фіксації порушень правил дорожнього руху розмістили у місті Яремче. Місцевий житель Андрій Павлюк каже, що про нові камери знає та вважає, що їхня робота стимулюватиме водіїв не перевищувати швидкість руху.

"Я позитивно ставлюся, бо потрібно дотримуватися правил дорожнього руху. Камери однозначно позитивно вплинуть на статистику смертей і нещасних випадків, пов’язаних з ДТП. Аварії стаються часто, оскільки трафік великий. Сюди з цілої України туристи приїжджають", — говорить Андрій Павлюк.

Фото: Суспільне Карпати У Яремчі встановили дві камери фіксації перевищення швидкості, одну — в Микуличині

Водій Василь Станіщук каже, що сумнівається у потребі камер фіксації порушень правил дорожнього руху в Яремчі, адже не помічав, щоб у місті часто перевищували швидкість.

"Коли є великі затори, бо Яремче – це туристичне місто і майже завжди — багато авто, коли у сезони — взимку, влітку — на дорогах є корки, тоді водії не перевищують швидкість. В одному місці правильно поставили камеру, бо там є школа. А в іншому — ні, бо там нічого немає", — каже Василь Станіщук.

Ще п'ять камер фіксації порушень правил дорожнього руху працюють в Івано-Франківську з 8 жовтня 2021 року. За словами Андрія Киричука, від початку встановлення до 22 лютого 2022 року камери зафіксували 23 137 випадків перевищення швидкості водіями. Найбільше порушень — на вулиці Галицькій. Там камери зафіксували 8 973 випадки перевищення швидкості авто.

Фото: Суспільне Карпати З 8 жовтня до 22 лютого камери зафіксували 23 137 випадків перевищення швидкості

"За порушення перевищення обмежень швидкості зараз є штраф у розмірі 340 грн. Такі повідомлення і штрафи надходять власнику авто. У тому випадку, якщо господар автомобіля знає, що не він керував автівкою, а є інша людина, яка була за кермом і порушила правила, тоді власник авто звертається в управління патрульної поліції, пише заяву про визнання вини. Цей штраф тоді накладають на ту людину, яка вчинила правопорушення", — розповів Андрій Киричук.

З його слів, за період, відколи в Івано-Франківську працюють камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, кількість дорожньо-транспортних пригод на цих ділянках зменшилася уп'ятеро.

Що відомо

На Франківщині камери фіксації швидкості авто вплинули на зменшення кількості ДТП – поліція

За один день камери автофіксації перевищення швидкості, які встановили на виїздах з Івано-Франківська, зафіксували 397 порушників.

Голова Івано-Франківської територіальної громади Руслан Марцінків запропонував купити дві камери, які фіксують швидкість автомобілів, та встановити їх на ділянці дороги Черніїв — Березівка — Тисменичани

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