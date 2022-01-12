Камери фіксації швидкості руху автомобілів, які встановили на в’їздах в Івано-Франківськ, вплинули на зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Про це в ефірі Суспільного розповів заступник начальника управління патрульної поліції в області Андрій Киричук.

"Якщо порівнювати три місяці з 8 жовтня 2020 року і три місяці з 8 жовтня 2021 року, то можна сказати, що у 2020 сталися 15 ДТП в тих місцях, де камер ще не було. За аналогічний період 2021 року, після встановлення камер відеофіксації швидкості авто, трапилися три аварії, — розповідає Андрій Киричук. — Ми не можемо узагальнювати, як ці камери повпливали на ситуації, але в Україні статистика показує, що є така тенденція до зменшення кількості ДТП".

Зараз в області є п’ять камер, які фіксують перевищення швидкості автівок. Їх встановили на в’їздах в Івано-Франківськ 8 жовтня 2021 року. З цього часу зафіксували 17 123 адміністративні правопорушення, які стосуються перевищення швидкості.

"Якщо підсумувати 2021 рік, то патрульна поліція в області склала 55 тис. адмінматеріалів. Ті 17 123 порушення не входять у цю цифру. Це безпосередньо працівники патрульної поліції виявили порушення, склали протокол або винесли постанову", — сказав заступник начальника управління патрульної поліції в області Андрій Киричук.

Він розповідає, що згідно зі статистикою найчастіше аварії стаються саме через перевищення швидкості автомобіля. За 2021 рік таких ДТП в області сталося 1 663. Всього в області за минулий рік зафіксували 4 200 дорожньо-транспортні пригоди.

Що відомо

За один день камери автофіксації перевищення швидкості, які встановили на виїздах з Івано-Франківська, зафіксували 397 порушників.

Голова Івано-Франківської територіальної громади Руслан Марцінків запропонував купити дві камери, які фіксують швидкість автомобілів, та встановити їх на ділянці дороги Черніїв — Березівка — Тисменичани

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