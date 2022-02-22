У мешканця Мукачівського району виявили міні-лабораторію для виготовлення наркотиків. Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан.

З її слів, у чоловіка вилучили майже 6 кілограм наркотиків. "Співробітники поліції отримали оперативну інформацію про те, що житель села Поляна Мукачівського району може бути причетний до виготовлення наркотиків рослинного походження. Для отримання додаткових доказів його причетності до наркозлочину в його помешканні провели санкціонований судом обшук. Під час слідчої дії виявили міні-лабораторію, яку він обладнав усіма необхідними технічними пристроями для того, щоб вирощувати рослини коноплі. Також вилучили вже готовий наркотик марихуану. Чоловіка затримали. Наразі він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання", – повідомила Ганна Дан.

Поліція Закарпатської області

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.3. ст. 313 ККУ. Згідно до санкції статті затриманому загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.

У справі триває досудове розслідування.

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