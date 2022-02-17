Закарпатців, яких підозрюють у торгівлі наркотиків, взяли під варту без застави

Тримання під вартою без застави — чотирьом мукачівцям, яких підозрюють у незаконному розповсюдженні канабісу та метамфетаміну, обрали запобіжні заходи. Про це повідомляють на сайті Закарпатської обласної прокуратури.

Організатора незаконної діяльності – 29-річного мукачівця – оголосили в розшук, суд дав дозвіл на його затримання.

Підозрювані налагодили мережу збуту наркотиків, яка діяла в Мукачеві близько року. Така діяльність могла приносити підозрюваним до 500 тисяч гривень у місяць, — йдеться у публікації.

Організатор забезпечував учасників групи "товаром", контролював процес збуту та прибуток. Виконавці ж фасували наркотики і відвозили їх клієнтам. Під час обшуків правоохоронці знайшли у членів ОЗГ канабіс і метамфетамін та 50 тисяч гривень готівкою, — повідомляють на сайті прокуратури.

Що відомо:

П'ятьом закарпатцям повідомили про підозру у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні й збуті наркотиків 9 лютого. Поліцейські провели 15 обшуків за місцем їх проживання. Вони вилучили амфетамін, марихуану, розфасовані пакети з наркотиками, 50 тисяч гривень, електронні ваги та інші речові докази.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram