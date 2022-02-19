У закарпатця вилучили 3 тони безакцизного алкоголю вартістю майже на півмільйона гривень. Про це повідомляє Мукачівське районне управління поліції у Facebook.
Мукачівські поліцейські провели санкціонований судом обшук у жителя села Іванівці Мукачівського району. В результаті у нього в помешканні виявили та вилучили сотні ящиків з алкоголем і слабоалкогольною продукцією із етикетками різних торгових марок та підробленими акцизними марками.
Чоловік офіційно не є підприємцем та немає ліцензії на продаж алкоголю. Поліцією відкрито кримінальне провадження за статтею 199 ККУВиготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, тощо.. Тривають слідчі дії.