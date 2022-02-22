Депутат Київради Трубіцин вийшов зі "Слуги народу"

Депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин, підозрюваний у хабарництві, призупинив своє членство у партії "Слуга народу" на період слідства.

Про це заявила голова партії Олени Шуляк.

"Сьогодні (22 лютого — ред.) отримала його заяву, з якої стало відомо, що на період проведення досудового слідства та винесення судового рішення по справі, Трубіцин припиняє членство у партії", — наводить її слова речниця партії Юлія Палійчук.

За словами Шуляк, згідно зі статутом партії, всі члени "Слуги народу" мають право в будь-який час припинити своє членство в політсилі, не зазначаючи підстав.

"Тому ми "відпустили" Трубіцина", — пояснила посадовиця.

Раніше речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис повідомила Суспільному, що за Владислава Трубіцина та ще трьох осіб внесли заставу майже 15 мільйонів гривень. Сам адвокат підозрюваного заявив, що ця сума є дуже великою для його підзахисного, тому вони будуть оскаржувати це рішення.

Що відомо

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави чотирьом спільникам депутата Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина, якого впіймали на хабарі.

Вищий антикорупційний суд 11 лютого обрав запобіжний захід депутату Київської міськради Владиславу Трубіцину. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Йдеться про тримання під вартою до 9 квітня із можливістю внесення застави у розмірі 6 тисяч прожиткового мінімуму — 14 млн 886 тисяч гривень.

9 лютого детективи Національного антикорупційного бюро викрили депутата Київської міськради на отриманні на 1,26 млн грн неправомірної вигоди. Як повідомили у пресслужбі партії "Слуга Народу", затриманим виявився представник політсили Владислав Трубіцин.

За даними НАБУ, Трубіцин у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних комунальних підприємств, отримували хабарі забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок.

У "Слузі Народу" пізніше заявили, що викриття Трубіцина "є зайвим підтвердженням того факту, що у владі міста процвітає корупція, в якій замішані підлеглі міського голови".

Офіс генерального прокурора погодив підозри шістьом людям, які фігурують у справі про хабар за сприяння дрібній торгівлі в Києві. Серед них — депутат Київської міської ради від "Слуги Народу" Владислав Трубіцин. Про це на брифінгу 10 лютого розповів директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

Читайте також

Депутату Трубіцину повідомили про підозру — НАБУ

Пійманий на хабарі депутат Київради від "слуг" Трубіцин перебуває в ізоляторі

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу