Вищий антикорупційний суд 11 лютого обрав запобіжний захід депутату Київської міськради Владиславу Трубіцину. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Йдеться про тримання під вартою до 9 квітня із можливістю внесення застави у розмірі 6 тисяч прожиткового мінімуму — 14 млн 886 тисяч гривень.

Якщо за Трубіцина внесуть заставу, його звільнять з-під варти. Йому заборонять відлучатися з населеного пункту, повідомляти про зміну проживання чи місця роботи.

Таким чином суддя частково задовольнила клопотання прокурора.

За словами адвоката Трубіцина Олександра Строканя, сторона захисту не чекала на таке рішення.

“Застосували досить велику суму застави. Будемо обов’язково оскаржувати в апеляційному порядку. Є один позитивний момент. Ми зрозуміли що справа немає під собою ніякого підґрунтя, доказової бази прокурором надано не було”, — сказав адвокат.

Відтак захист Турбіцина очікує на позитивний результат. Адвокат також додав, що коштів таких немає.

“Ймовірно, будемо шукати”, — сказав він.

Що відомо

9 лютого детективи Національного антикорупційного бюро викрили депутата Київської міськради на отриманні на 1,26 млн грн неправомірної вигоди. Як повідомили у пресслужбі партії "Слуга Народу", затриманим виявився представник політсили Владислав Трубіцин.

За даними НАБУ, Трубіцин у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних комунальних підприємств, отримували хабарі забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок.

У "Слузі Народу" пізніше заявили, що викриття Трубіцина "є зайвим підтвердженням того факту, що у владі міста процвітає корупція, в якій замішані підлеглі міського голови".

Офіс генерального прокурора погодив підозри шістьом людям, які фігурують у справі про хабар за сприяння дрібній торгівлі в Києві. Серед них — депутат Київської міської ради від "Слуги Народу" Владислав Трубіцин. Про це на брифінгу 10 лютого розповів директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

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