Офіс генерального прокурора погодив підозри шістьом людям, які фігурують у справі про хабар за сприяння дрібній торгівлі в Києві. Серед них — депутат Київської міської ради від "Слуги Народу" Владислав Трубіцин.

Про це на брифінгу 10 лютого розповів директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

"Там (у справі — ред.) шість осіб, які підозрюються. П’ятеро з них були затримані вчора. Чотирьом із них підозра вже вручена", — сказав він. Ситник уточнив, що фігурантам інкримінують одержання неправомірної вигоди.

Як додав пізніше виконувач обов’язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук, Трубіцин нині перебуває в ізоляторі тимчасового тримання:

"Просто зараз їдуть до нього здійснювати процесуальні дії і вручати повідомлення про підозру. У нас є за законом строк про вручення клопотання про запобіжний захід і скерування його до суду. Це буде, я думаю, завтра або в суботу (11 або 12 лютого — ред.). Найімовірніше, завтра".

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Що відомо

9 лютого детективи Національного антикорупційного бюро викрили депутата Київської міськради на отриманні на 1,26 млн грн неправомірної вигоди. Як повідомили у пресслужбі партії "Слуга Народу", затриманим виявився представник політсили Владислав Трубіцин.

За даними НАБУ, Трубіцин у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних комунальних підприємств, отримували хабарі забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок.

У "Слузі Народу" пізніше заявили, що викриття Трубіцина "є зайвим підтвердженням того факту, що у владі міста процвітає корупція, в якій замішані підлеглі міського голови".

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