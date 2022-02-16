Підозрюваного у хабарництві депутата Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина та ще трьох осіб внесли заставу майже 15 мільйонів гривень. Сам адвокат підозрюваного заявив, що ця сума є дуже великою для його підзахисного, тому будуть оскаржувати це рішення.

Про це Суспільному повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

"Загалом ми маємо п'ятьох, яким обрали запобіжні заходи. За депутата, за керівника комунального підприємства, за його заступника і ще одну особу, загалом за 4 людей застава внесена у повному обсязі, які були визначені попередніми ухвалами", – повідомила прессекретар.

Вона додала, що один із фігурантів справи залишився під варто – за нього заставу не внесли.

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"Ще одна людина із п’ятірки залишилась без внесення і прізвища називати, на жаль, я не можу, тому що це з міркувань захисту персональних даних та з міркувань безпеки", – розповіла Чемерис.

Речниця підтвердила, що за депутата внесли заставу у розмірі 14,886 млн грн, всі суми були вчасно вчора сплачені на рахунок казначейства.

Адвокат Олександр Строкань підтвердив, що було внесено заставу у розмірі, яка була передбачена ухвалою слідчого судді.

"З усім тим сьогодні в останній день строку буде подана апеляційна скарга на ухвалу, оскільки ми вважаємо необґрунтованою була міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та і сума непомірна", – зазначив захисник.

Що відомо

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави чотирьом спільникам депутата Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина, якого впіймали на хабарі.

Вищий антикорупційний суд 11 лютого обрав запобіжний захід депутату Київської міськради Владиславу Трубіцину. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Йдеться про тримання під вартою до 9 квітня із можливістю внесення застави у розмірі 6 тисяч прожиткового мінімуму — 14 млн 886 тисяч гривень.

9 лютого детективи Національного антикорупційного бюро викрили депутата Київської міськради на отриманні на 1,26 млн грн неправомірної вигоди. Як повідомили у пресслужбі партії "Слуга Народу", затриманим виявився представник політсили Владислав Трубіцин.

За даними НАБУ, Трубіцин у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних комунальних підприємств, отримували хабарі забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок.

У "Слузі Народу" пізніше заявили, що викриття Трубіцина "є зайвим підтвердженням того факту, що у владі міста процвітає корупція, в якій замішані підлеглі міського голови".

Офіс генерального прокурора погодив підозри шістьом людям, які фігурують у справі про хабар за сприяння дрібній торгівлі в Києві. Серед них — депутат Київської міської ради від "Слуги Народу" Владислав Трубіцин. Про це на брифінгу 10 лютого розповів директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

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