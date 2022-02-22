Вакцинація в цифрах: скільки дітей і дорослих на Волині щепилися проти COVID-19

На Волині повний курс вакцинації проти COVID-19 станом на 22 лютого отримали майже 42 % дорослого населення області та 2,8 % дітей від 12 до 17 років, – розповіла Суспільному заступниця директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Ірина Єнжиєвська.

Зі слів епідеміологині, лідерами з вакцинації є лучани. В обласному центрі щепилися понад 58 % дорослого населення. На другому місці за кількістю вакцинованих – жителі Володимира, там вакцинували майже 44 % людей. Однак, каже медичка, темпи вакцинації знизилися вдвічі.

"На сьогодні (22 лютого – ред.) однією дозою щеплено близько 44 % дорослого населення. Двома дозами, тобто повний курс вакцинації — 41,5 % населення. Бустерну дозу отримали близько 10 тисяч волинян, близько 500 волинян отримали додаткову дозу", – зазначила медичка.

Серед дітей від 12 до 17 років повний курс щеплень двома дозами вакцини Pfizer отримали 2 168 дітей, у тому числі 437 дітей віком від 12 до 15 років, – додала Ірина Єнжиєвська.

У рази менше стало охочих щепитися в пунктах вакцинації Володимир-Волинського району, – розповіла координаторка з вакцинації Марія Власюк. Суспільне дізналося, як нині процес вакцинації дітей та дорослих проти коронавірусної хвороби відбувається в амбулаторіях Володимира.

Що відомо

Охочих вакцинуватися проти коронавірусної інфекції в луцьких медзакладах станом на 9 лютого було втричі менше, ніж було торік в листопаді. Станом на 22 лютого в області зафіксували 835 нових випадків COVID-19, серед яких 139 дітей та 31 медпрацівник.

У грудні 2021-го люди, які щеплені двома дозами вакцини від COVID-19 в Україні почали отримувати тисячу гривень. Їх можна витратити на купівлю книг, авіа- та залізничні квитки в межах України, квитки в кіно, театри та музеї, спортзали та виставкові центри. З 24 січня "тисячу" можна витратити на ліки.

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