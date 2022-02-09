Щеплення проти COVID-19: луцькі лікарі кажуть про зниження темпів вакцинації

Охочих вакцинуватися проти коронавірусної інфекції нині втричі менше, ніж було торік в листопаді. Про це Суспільному розповіла завідувачка Луцького центру первинної меддопомоги №1 Любов Кривдік.

В післяобідню пору у пунктах вакцинації Суспільне нікого не застало.

Суспільне Волинь

Медсестра Луцького центру первинної меддопомоги №3 Лариса Біда розповіла: здебільшого люди приходять вакцинуватися зранку. Щодня у пункті вакцинації цього медзакладу щеплюють орієнтовно 50 пацієнтів.

"Після обіду можуть прийти 1-2 людини і все. Більшість приходять на 2 дозу і на бустерну. На первинну дозу вже мало", – каже медсестра.

Суспільне Волинь Медсестра Лариса Біда

Зі слів завідувачки Луцького центру первинної меддопомоги №1 Любові Кривдік, нині більше людей приходять на ПЛР та експрес-тестування. "Зараз Омікрон швидко передається. Приходять результати – більше як 80% позитивні. По 230, по 200 робимо ПЛР за день", – каже лікарка.

За ними епідеміологів, 8 лютого проти COVID-19 в області щепили 1 821 людину. Першу дозу отримали 610 волинян, другу – 796. Бустерну дозу вакцини ввели 411 людям. Загалом з початку вакцинальної кампанії повністю щеплені і отримали дві дози вакцини 320 133 волинян.

Що відомо