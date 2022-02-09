Щеплення проти COVID-19: луцькі лікарі кажуть про зниження темпів вакцинації

Охочих вакцинуватися проти коронавірусної інфекції нині втричі менше, ніж було торік в листопаді. Про це Суспільному розповіла завідувачка Луцького центру первинної меддопомоги №1 Любов Кривдік.
В післяобідню пору у пунктах вакцинації Суспільне нікого не застало.
Медсестра Луцького центру первинної меддопомоги №3 Лариса Біда розповіла: здебільшого люди приходять вакцинуватися зранку. Щодня у пункті вакцинації цього медзакладу щеплюють орієнтовно 50 пацієнтів.
"Після обіду можуть прийти 1-2 людини і все. Більшість приходять на 2 дозу і на бустерну. На первинну дозу вже мало", – каже медсестра.
Зі слів завідувачки Луцького центру первинної меддопомоги №1 Любові Кривдік, нині більше людей приходять на ПЛР та експрес-тестування. "Зараз Омікрон швидко передається. Приходять результати – більше як 80% позитивні. По 230, по 200 робимо ПЛР за день", – каже лікарка.
За ними епідеміологів, 8 лютого проти COVID-19 в області щепили 1 821 людину. Першу дозу отримали 610 волинян, другу – 796. Бустерну дозу вакцини ввели 411 людям. Загалом з початку вакцинальної кампанії повністю щеплені і отримали дві дози вакцини 320 133 волинян.
Що відомо
- За добу на Волині підтвердили 1 120 нових випадків коронавірусної інфекції. Зафіксували дев'ять смертей від ускладнень.
- Адреси Центрів вакцинації, котрі діють в області, та їх контактні номери телефонів можна переглянути за посиланням.
- Найнижчі темпи вакцинації від коронавірусу фіксують у Закарпатській та Волинській областях. Такі дані станом на 1 листопада повідомив під час брифінгу міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.