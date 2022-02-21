COVID-19 за добу підтвердили у 835 волинян, 10 людей померли

За останню добу на Волині зафіксували 835 нових випадків коронавірусної інфекції. Десять людей померли від ускладнень коронавірусної інфекції. Про ситуацію із захворюваністю станом на 22 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Серед хворих цієї доби – 139 дітей та 31 медпрацівник.
Одужали 2 062 людини. Чотири летальні випадки зафіксували в Ковельському районі, три в Луцькому, дві смерті в Камінь-Каширському району, один у Володимир-Волинському.
За добу методом ПЛР протестували 697 людей. У жителів таких громад підтвердили випадки коронавірусної хвороби:
- Луцька ТГ – 411
- Боратинська ТГ – 30
- Берестечківська ТГ – 3
- Городищенська ТГ – 4
- Горохівська ТГ – 5
- Ківерцівська ТГ – 34
- Колківська ТГ – 2
- Мар’янівська ТГ — 3
- Олицька ТГ — 14
- Підгайцівска ТГ – 37
- Торчинська ТГ – 12
- Рожищенська ТГ – 2
- Цуманське ТГ — 6
- Володимир-Волинська ТГ – 15
- Затурцівська ТГ – 1
- Зимнівська ТГ — 3
- Іваничівська ТГ — 9
- Литовезька ТГ — 2
- Нововолинська ТГ – 25
- Павлівська ТГ – 3
- Поромівська ТГ — 2
- Камінь- Каширська ТГ – 1
- Любешівська ТГ – 19
- Маневицька ТГ – 3
- Прилісненська ТГ – 1
- Велицька ТГ — 6
- Голобська ТГ – 11
- Головненська ТГ — 5
- Дубівська ТГ – 17
- Ковельська ТГ – 88
- Колодяжненська ТГ – 11
- Люблинецька ТГ – 10
- Любомльська ТГ – 5
- Поворська ТГ – 8
- Рівненська ТГ – 1
- Сереховичівська ТГ — 3
- Смідинська ТГ – 1
- Старовижівська ТГ – 2
- Турійська ТГ -11
- Шацька ТГ – 9
За весь час пандемії в області захворіли 13 0593 волинянина. 115 643 людини одужали від COVID-19. 2 389 жителів померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Що відомо
- Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 443 недужих на коронавірус волинян та два летальні випадки.
- Станом на 21 лютого усі волинські лікарі сімейної медицини отримали препарат "Молнупіравір" для лікування коронавірусу та почали його видавати пацієнтам.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
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