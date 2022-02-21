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COVID-19 за добу підтвердили у 835 волинян, 10 людей померли
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COVID-19 за добу підтвердили у 835 волинян, 10 людей померли

Лариса Літвицька
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COVID-19 за добу підтвердили у 835 волинян, 10 людей померли ФОТО: УНІАН

За останню добу на Волині зафіксували 835 нових випадків коронавірусної інфекції. Десять людей померли від ускладнень коронавірусної інфекції. Про ситуацію із захворюваністю станом на 22 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Серед хворих цієї доби – 139 дітей та 31 медпрацівник.

Одужали 2 062 людини. Чотири летальні випадки зафіксували в Ковельському районі, три в Луцькому, дві смерті в Камінь-Каширському району, один у Володимир-Волинському.

За добу методом ПЛР протестували 697 людей. У жителів таких громад підтвердили випадки коронавірусної хвороби:

  • Луцька ТГ – 411
  • Боратинська ТГ – 30
  • Берестечківська ТГ – 3
  • Городищенська ТГ – 4
  • Горохівська ТГ – 5
  • Ківерцівська ТГ – 34
  • Колківська ТГ – 2
  • Мар’янівська ТГ —   3
  • Олицька ТГ  — 14
  • Підгайцівска ТГ – 37
  • Торчинська ТГ – 12
  • Рожищенська ТГ – 2
  • Цуманське ТГ — 6
  • Володимир-Волинська ТГ – 15
  • Затурцівська ТГ – 1
  • Зимнівська ТГ —  3
  • Іваничівська  ТГ — 9
  • Литовезька ТГ — 2
  • Нововолинська ТГ – 25
  • Павлівська ТГ – 3
  • Поромівська ТГ — 2
  • Камінь- Каширська ТГ – 1
  • Любешівська ТГ – 19
  • Маневицька ТГ – 3
  • Прилісненська ТГ – 1
  • Велицька ТГ — 6
  • Голобська ТГ – 11
  • Головненська ТГ — 5
  • Дубівська  ТГ – 17
  • Ковельська ТГ – 88
  • Колодяжненська ТГ – 11
  • Люблинецька ТГ – 10
  • Любомльська ТГ – 5
  • Поворська ТГ – 8
  • Рівненська ТГ – 1
  • Сереховичівська ТГ  — 3
  • Смідинська ТГ – 1
  • Старовижівська ТГ – 2
  • Турійська ТГ -11
  • Шацька ТГ – 9

За весь час пандемії в області захворіли 13 0593 волинянина. 115 643 людини одужали від COVID-19. 2 389 жителів померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

  • Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 443 недужих на коронавірус волинян та два летальні випадки.
  • Станом на 21 лютого усі волинські лікарі сімейної медицини отримали препарат "Молнупіравір" для лікування коронавірусу та почали його видавати пацієнтам.
  • В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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