Тисячу гривень з державної програми "єПідтримка" з 24 січня волиняни можуть витрати на ліки в аптечних закладах та інтернет-аптеках. Як розповіла Суспільному завідувачка однієї з аптек Луцька Тетяна Почевалова, зранку ліки за програмою уряду придбали четверо людей.

Така послуга нині доступна людям віком понад 60 років.

"Ми відпускаємо ліки по програмі “Дія”. Тобто, якщо клієнт має картку пластикову, або має в додатку, де підтягує, щоб розрахуватися телефоном, то ми відпускаємо ліки, які необхідні", – каже завідувачка аптеки.

Суспільне Волинь Завідувачка аптеки Тетяна Почевалова

Працівниця аптеки додала, що за електронні гроші нині можна купити ліки як за рецептом лікаря, так і без нього.

Прийшла до аптеки, аби купити ліки за гроші, які отримала після вакцинації через програму "єПідтримка", цього дня 63-річна Наталія Гордієнко. Говорить: оплатити замовлення не вдалося.

Суспільне Волинь Наталія Гордієнко

"Купила я ліки, але розплатитися я карточкою “єПідтримки” не змогла. Не знаю, чому. Телефон новий, мені діти подарили. Я зроблю цю функцію вдома", – зазначила пенсіонерка.

Як розповіла Суспільному заступниця голови Волинської облдержадміністрації Вікторія Левчук, послуга програми "єПідтримка" діятиме впродовж року, проте тисячу гривень потрібно використати за чотири місяці від моменту її отримання. З її слів, медичні препарати в аптеках можна купити й оплатити віртуальною банківською карткою.

"До проєкту долучилися дев'ять банків, які видають електронні віртуальні картки "єПідтримка", але лише декілька банків видають фізичні", – зазначила Вікторія Левчук.

Суспільне Волинь

Можливості розрахуватися тисячею гривень "єПідтримки" через фізичну банківську картку наразі немає, – розповів директор одного з відділень банку Олександр Тур.

"Самий пластик урядом тільки розробляється і це можливо буде тільки у другому, третьому кварталі. Клієнти мають можливість завести віртуальну картку. В кого є смартфон, то вони можуть добавити через PayPass і піти розрахуватися", – додав керівник банку.

Суспільне також поспілкувалося з лучанами та дізналося, чи знають лучани про можливість та спосіб отримання коштів "єПідтримки", якими можна оплатити ліки в аптеках.

Заступниця директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Надія Костирка телефоном розповіла, що двома дозами вакцини проти коронавірусу щеплені 34 % волинян, яким понад 60 років.

Що відомо

Уряд ухвалив постанову, яка розширює дію програми "єПідтримка" на лікарські засоби. З 24 грудня українцям, котрі повністю вакциновані, дозволили оплачувати ліки в межах програми "єПідтримка".

У грудні 2021-го люди, які щеплені двома дозами вакцини від COVID-19 в Україні почали отримувати тисячу гривень. Їх можна витратити на купівлю книг, авіа- та залізничні квитки в межах України, квитки в кіно, театри та музеї, спортзали та виставкові центри, – розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Суспільне описало покрокову інструкцію з отримання тисячі гривень за вакцинацію.

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