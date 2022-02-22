Весілля у "дзеркальну" дату: на Львівщині одружилися майже 120 пар

Сьогодні, 22 лютого, на Львівщині одружилися 119 пар. Із них 15 скористались послугою "шлюб за добу". Вони розповідають, такий день обрали недаремно, адже дату 22 лютого 2022 року називають "дзеркальною". Про те, чи впливають дати на міцність шлюбу, Суспільному розповіла психологиня Катерина Савицька.

Олег Козак із Кам’янця-Подільського та Аліна Айдаєва із Донеччини познайомилися в інтернеті. Пара вирішила одружитись у дзеркальну дату.

"Ми хотіли 2.02, але запізно подалися, тому довелось на місяць перенести. Дуже гарна дата, завжди можна пам’ятати, але, як казав мій друг, тепер немає вибачення, якщо забудеш", — каже Олег Козак.

Суспільне Львів Олег Козак та Аліна Айдаєва

Вікторія Тарасюк була знайома із Вадимом Коземком із студентських років. На одруження запросили гостей.

"Просто дата сподобалася, красива дата в цьому році. Просто супер", — каже Вікторія Тарасюк.

Суспільне Львів Вікторія Тарасюк та Вадим Коземко

Загалом на Львівщині сьогодні відбулось 119 одружень. З них 15 шлюбів за добу.

"Дзеркальна дата користується попитом у наречених і бачите результат — 39 призначених реєстрацій, 39 поданих заяв", — каже начальник міського відділу Державної реєстрації актів цивільного стану Зиновій Старосцінський.

Суспільне Львів Весілля

Певна дата може бути лише мотивацією для вчинків, розповідає психологиня Катерина Савицька:

"Істинна суть, що людина вкладає в цю дату, наприклад, колись одружувалися 08.08.2008 і здавалося, що це знак безкінечності, відповідно сім’я буде безкінечною. А хтось одружується взагалі не прив’язуючись до дат і в принципі в них також класна сім’я, тут більше питання, що людина шукає в цій даті, в що вона вірить. Це більш як зовнішня підтримка насправді, бо наше несвідоме завжди шукає зовнішні фактори, які можуть нам допомогти, нас підтримати, дати ще ніби якусь опору".

Наступна дзеркальна дата буде за 180 років — 22 лютого 2202 року.

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