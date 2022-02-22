Австралія призупинила роботу посольства у Львові

Уряд Австралії вирішив тимчасово припинити роботу свого посольства, раніше перенесеного із Києва і Львів у зв’язку із загрозою російського вторгнення.

Про це повідомила керівниця Міністерства закордонних справ Австралії Маріза Пейн.

"У зв'язку з підвищеним ризиком австралійським чиновникам наказали залишити Україну. Наше посольство та операції у Львові тимчасово закриті", — зазначила вона.

За словами Пейн, Австралія спрямувала своїх дипломатів у сусідні країни.

"Австралійські офіційні особи були направлені до східної Польщі та Румунії, щоб допомогти австралійцям, які бажають залишити Україну", — пояснила посадовиця.

Раніше посол Австралії в Україні Брюс Едвардс повідомив, що посольство країни у Києві тимчасово припиняє роботу. Він також закликав австралійців, які перебувають в Україні, терміново залишити її межі.

Що відомо

19 лютого стало відомо, що керівництво НАТО вирішило перевести персонал свого українського представництва до Львова та Брюсселя на тлі загрози ймовірного вторгнення Росії в Україну.

18 лютого, посольство Великої Британії повідомило про тимчасовий переїзд з Києва до Львова у зв’язку з побоюваннями щодо вторгнення Росії.

Раніше США та Канада оголосили, що переносять свої посольства з Києва до Львова. Також перенести консульство із Дніпра до Львова вирішила й Німеччина.

14 лютого керівники дипустанов в Україні повідомили, що іноземні посольства не зверталися до керівництва Львівщини щодо виділення приміщень.

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