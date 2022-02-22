У Дніпрі мешканці багатоповерхового будинку намагаються повернути гроші, які сплачували управляючій компанії "КОД". За словами громадського діяча Дениса Селіна, ця компанія не може вимагати у людей кошти за комунальні послуги, тому що немає законних підстав, на яких базується її прохання.

У 2020 році всі багатоквартирні будинки у Дніпрі, які не створили ОСББ та не обрали управляючу компанію, почали обслуговувати компанії "КОД" та "Екологія-Д". Вони виграли конкурс, котрий проводила міськрада.

Так будинок №163 по проспекту Гагаріна почала обслуговувати компанія "КОД". Мешканці зверталися до компанії з вимогою обґрунтувати тарифи за обслуговування будинку.

"Левова частка калькуляції нарахування за користування складає винагорода управителю. Щомісяця впродовж року нам нараховують прибирання снігу та посипання прибудинкової території. Весною й влітку також", - каже мешканка будинку №163 Владислава.

Серед послуг зазначені ремонтні роботи будинку, однак за словами мешканки будинку Ірина Рипіної, їх не проводили.

Суспільне Дніпро В одному з під'їздів багатоповерхівки по стінах тече вода

"У травні ми звернулися у ТОВ "КОД" стосовно того, що у нас постійно тече вода по стіні. Ми телефонували, нам все обіцяли, що зроблять. Однак так нічого і не робилося. Потім ми у вересні приїхали зустрітися з керівником компанії. Він нам теж пообіцяв обов’язково зробити. Досі нічого не зробили", - розповідає мешканка.

3 лютого суд скасував рішення виконкому міськради щодо встановлення керуючих компаній у багатоквартирних будинках. Згідно з рішенням компанії "КОД" та "Екологія-Д" визнані незаконно обраними, а встановлені ними тарифи необґрунтованими.

Як каже громадський діяч Денис Селін, будь-які конкурси мають проходити прозоро та формуватися тарифи, з якими люди можуть ознайомитися.

Коли громадська організація "Громадський контроль" звернулася із запитом до міськради, їм повідомили, що конкурсної документації немає. Її начебто затопило у департаменті житлово-комунального господарства.

"Тільки пройшов конкурс і документи знищені. Ми запросили підтвердження, що документи знищені – нам просто не відповіли. Відповідно, прозорість встановлення тарифів неможлива. Навіть через суд, який тривав півтора року, ми не отримали цих документів", - говорить громадський діяч.

Суспільне запитало у директора департаменту благоустрою та інфраструктури міськради Михайла Лисенка, на якій підставі компанії виграли конкурс, та як так сталося, що оригінали документів знищені, а жодні копії відсутні. Посадовець відповів, що не чув, аби до пресслужби надходили запити і на них не відповіли.

Суспільне надіслало інформаційний запит 4 лютого, відповідь на нього так і не отримали. Згідно із законодавством відповідь мали надати впродовж 5 днів. Не відповіли нам і самі компанії, за номерами, які є у відкритих джерелах.

Зараз, за словами Дениса Селіна, компанії не мають права надсилати рахунки мешканцям.

"По-перше, можуть через суд забрати кошти, які вони сплатили за квартплату цим фірмам. По-друге, хто не сплачував, або є заборгованість, він може не сплачувати цю заборгованість. По-третє, зараз ці фірми не можуть вимагати у людей кошти за комунальні послуги, тому що немає підстав, на яких базується їхнє прохання, щоб люди сплатили їм за щось, - зазначає громадський діяч.

Мешканці 163 будинку по проспекту Гагаріна готують позов до суду. Вимагатимуть повернути їм гроші, які вони сплачували компанії "КОД" впродовж двох років.

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