У Черкасах чоловік потрапив під колеса автомобіля

22 лютого в Черкасах чоловік потрапив під колеса автівки. Про це Суспільному повідомила речниця обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.

За словами Ірини Назарок, повідомлення до медиків надійшло о 13:27. Інформували, що подія сталася на вулиці Чорновола поблизу зупинки "Чіковані". На виклик прибула бригада медиків.

"Вони оглянули 55-річного чоловіка, попередньо діагностували в нього черепно-мозкову травму, забій коліна та стресову реакцію", – розповіла речниця.

Вона сказала, що травмованого доправили до Третьої черкаської міської лікарні.

Речник Управління патрульної поліції Черкаської області Олексій Драгун повідомив, що чоловік потрапив під колеса автомобіля марки Sеat.

Слідчий з'ясовуватиме причини аварії.

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