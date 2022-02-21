ДТП у Черкасах: зіткнулися дві автівки

21 лютого в Черкасах дві автівки потрапили в аварію на перехресті вулиць Гоголя та Кобзарська. Одна людина травмована. Про це Суспільному повідомив речник Управління патрульної поліції Черкаської області Олексій Драгун.

За словами Олексія Драгуна, автомобілі марок ВАЗ та Ford зіткнулися на перехресті вулиць Гоголя та Кобзарська.

"Водій автомобіля марки ВАЗ рухався вулицею Гоголя і не надав переваги автомобілю марки Ford, який прямував головною дорогою. У результаті автівки зіткнулися", – розповів речник.

Фото Обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф

Речниця Обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Ірина Назарок сказала, що медики "швидкої" на місці події оглянули та надали допомогу 26-річному чоловікові.

"У чоловіка був забій брови та стресова реакція", – пояснила вона.

Ірина Назарок повідомила, що ще один учасник аварії від медичної допомоги відмовився.

Фото Обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф

За словами речниці Головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій у Черкаській області Юлії Норовкової, повідомлення про ДТП до Центру управління в надзвичайних ситуаціях надійшло об 11:43.

"Працівники служби для того, щоб запобігти пожежі, відключили акумуляторні батареї",– сказала речниця.

Поліцейські склали протокол на водія автомобіля марки ВАЗ.

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