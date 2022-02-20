У Черкасах у житловому будинку сталася пожежа. Працівники ДСНС евакуювали вісьмох мешканців під’їзду, серед яких була і дитина. Одна жінка була без свідомості. Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Черкаській області Юлія Норовкова.

За словами Юлії Норовкової, повідомлення до Центру управління в надзвичайних ситуаціях надійшло 20 лютого о 09:27.

"Повідомляли, що на вулиці Гоголя, 220, у п'ятиповерховому житловому будинку виникло задимлення. Пожежники встановили, що в одній із квартир на п'ятому поверсі виникла пожежа. Вони з'ясували, що пожежа була в спальні. Мешканка перебувала без свідомості в задимленій кімнаті", – поінформувала речниця.

Фото ГУ ДСНС у Черкаській області 86-річна жінка була без свідомості

За її словами, рятувальники передали жінку працівникам "швидкої". Після чого евакуювали мешканців під’їзду, загалом – вісьмох людей, серед яких і дитину.

Пожежу ліквідували о 10:04. Її причину встановлють.

За словами речниці обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф Ірини Назарок, у жінки, яка була без свідомості, попередньо діагностували отруєння чадним газом.

Фото ГУ ДСНС у Черкаській області Жінку доправили до лікарні

"Медики "швидкої" попередньо діагностували у 86-річної жінки отруєння чадним газом", – сказала Ірина Назарок.

Вона повідомила, що жінку доправили до Третьої черкаської міської лікарні.

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