Не встигли у пологовий: на Черкащині жінка народила у кареті "швидкої"

На Канівщині жінка народила в машині "швидкої" допомоги. Про це розповіла Суспільному речниця обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.

За словами Ірини Назарок, 22 лютого близько четвертої години ранку бригада екстренки отримала виклик про пологи у селі Копіювата.

"У диспетчерську зателефонувала 29-річна вагітна жінка і попросила допомоги, оскільки у неї відійшли води. Туди їхати було близько 20 кілометрів. Втім дорога місцями непрохідна".

Бригада медиків добралася до місця виклику та забрала вагітну:

"Тільки медики виїхали із села, у жінки почалася активна фаза пологів. Тож фельдшерка допомогла жінці народити в автомобілі під час руху", — розповіла речниця.

За словами фельдшерки Валентини Сивокоровської, за 27 років роботи — це її другі пологи у кареті "швидкої".

"Я дуже хвилювалася. Приїхала, вже були потуги, але сподівалися, що встигнемо довезти. Звісно, переживала: лише водій за кермом і я одна. Це ж не в пологовому, коли є кілька співробітників на допомогу. Добре, що дитинка народилась без ускладнень", — розповіла пані Валентина.

За її словами, на початку лютого медики завозили цю жінку в пологове відділення:

"Втім цього разу був сюрприз мені такий. Цей виклик запам’ятається надовго. Головне, щоб були здорові і щасливі обоє", – розповіла фельдшерка.

Як розповіла речниця, перерізавши пуповину та провівши всі необхідні маніпуляції бригада екстренки доправила маму і дитя до пологового відділення Канівської райлікарні.

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