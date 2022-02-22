Освітня субвенція: чи будуть вчителі Тернопільщини з зарплатами

Освітня субвенція розраховується не до кількості педагогічних працівників, які працюють в освітньому закладі, а відповідно до кількості учнів у школі. Про це розповіла начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома.

За її словами, кошти йдуть за учнем і для кожної громади виведена відповідна формула, яка включає наповнюваність класів.

“Ми розуміємо, що ця наповнюваність для кожної громади є різною. Кількість дітей в області щороку зменшується, а кількість педагогічних працівників – навпаки збільшується. У 2021 – 2022 навчальному році кількість дітей зменшилася на 900 осіб, а вчителів стало більше на 300. Якщо дітей стає менше, то звідки беруться додаткові педагогічні ставки? І якщо місцеві органи влади бачать, що кількість школярів зменшується, але вони приймають на роботу додаткових педагогічних працівників, то нехай і оплачують заробітну плату цим працівникам з місцевого бюджету”, – про це Ольга Хома розповіла у програмі Суспільного "Сьогодні. Головне".

За словами начальниці обласного управління освіти, в Підволочиській громаді є 30 додаткових ставок. На одного педагогічного працівника виділяють від 280 до 300 тисяч гривень у рік. На сьогодні Підволочиській громаді не вистачає на зарплату вчителям майже півтора мільйона гривень освітньої субвенції.

“Торік Тернопільщина отримала 3 мільярди 134 мільйони гривень освітньої субвенції, цьогоріч 3 мільярди 162 мільйонів. Середня заробітна плата педпрацівника минулого року становила 11 900 гривень, цього року – 12 971. Міністерство освіти створило комісію щодо вдосконалення формули освітньої субвенції. Планується з державного бюджету дофінансовувати групи продовженого дня, нині їх фінансують з місцевих бюджетів. Це дуже важливо, оскільки у багатьох навчальних закладах скоротили групи продовженого дня тільки через те, що фінансування впало на місцеві бюджети. Також ми просили Міністерство освіти включити в освітню формулу індивідуальну форму навчання, але не для малокомплектний шкіл, а для дітей, які за станом здоров’я не можуть відвідувати заклади освіти. Тобто, в нас є діти з інклюзією, які мають певні особливі потреби, але вони можуть відвідувати заклади освіти. І ми маємо багато дітей, які за станом здоров’я не можуть відвідувати заклади освіти і вони перебувають на індивідуальній формі навчання. Нині для таких дітей освітня субвенція не виділяється”, – розповіла Ольга Хома.

За її словами, нині Лановецька громада має потребує дофінансування – 4 мільйони гривень, Бучацька громада – 10 мільйонів.

“Будь-яка потреба в коштах має бути обґрунтованою. Має бути пояснення: на які потреби, куди, для яких педагогічних працівників і скільки коштів необхідно виділити. Заборгованість по зарплаті – це відповідальність місцевих органів влади”, – каже начальниця обласного управління освіти.

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