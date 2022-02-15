У громаді на Тернопільщині бракує півтора мільйона гривень на зарплату вчителям

Майже півтора мільйона гривень освітньої субвенції не вистачає на зарплату вчителям у Підволочиській громаді. Про це Суспільному повідомила начальниця відділу освіти Галина Сакевич.

За її словами, загалом отримали 47 мільйонів освітньої субвенції, але цього недостатньо, щоб до кінця року виплачувати гроші вчителям, яких у громаді 243.

Суспільне Тернопіль Підволочиська загальноосвітня школа

Одна з найбільших у громаді шкіл – Підволочиська загальноосвітня школа. Тут навчаються 530 учнів і працюють 55 педагогів. Вчителька початкових класів Надія Калита викладає тут більше 30 років.

"У мене є 20% доплата, за престиж доплата і, звичайно, виплата за стаж. Зарплату видають нам вчасно, але все ж таки хочемо значно кращого забезпечення".

Суспільне Тернопіль Урок Надії Калити

Заступниця директора з навчально-виховної роботи Оксана Лешків каже, що вчора вчителі отримали аванс за лютий.

"За січень у нас фонд заробітної плати становив 880 тисяч гривень. Щодо того, чи вистачає, чи не вистачає, не можу дати точної відповіді. Ми не маємо своєї автономної бухгалтерії, в нас централізована бухгалтерія".

Суспільне Тернопіль Школа в селі Кам’янки

У селі Кам’янки Підволочиської громади 213 учнів і 25 вчителів. Української мови та літератури дітей навчає Тетяна Крупа.

"Заборгованості немає і оскільки я – завуч з виховної роботи, то я отримую 20% за престижність", – каже жінка.

Суспільне Тернопіль Тетяна Крупа на уроці

Галина Вавришин перейшла працювати в Кам’янківську школу з малокомплектної школи в селі Клебанівка. Тут працює три роки.

"Тут я маю набагато більше годин, маю ставку вчителя. І якщо в сумі, то більше годин, більше навантаження, відповідно, я маю тут 5 тисяч різниці – це гарантовано".

Директорка Кам'янківської школи Оксана Кучеравенко каже, що минулого місяця на зарплату педагогам перерахували 377 тисяч гривень.

"Більшість вчителів отримують мінімальну доплату за престижність у розмірі 5%. До нашої Кам'янківської школи, в зв’язку з реорганізацією шкіл, доїжджають діти для навчання з 4 шкіл. На сьогоднішній день доїжджає майже 90 учнів. Наповнюваність класів збільшилася. Середня наповнюваність класів – 25 учнів, однак зарплату наші вчителі отримують таку, як і вчителі, які працюють в малокомплектних школах, де в класі 5-7 учнів".

Начальниця відділу освіти Підволочиської громади Галина Сакевич каже, що цьогоріч у громаді на зарплату вчителям бракує майже півтора мільйона гривень.

"Освітня субвенція розраховується відповідно до формули. Якщо проаналізувати цю формулу, то середня наповнюваність у наших закладах освіти, тобто у класах, становила би 15 з половиною учнів. Ми трохи ми не дотягуємо – це є 14,8. І, зрозуміло, виникла така проблема з освітньою субвенцією".

Торік у Підволочиській громаді також не вистачало освітньої субвенції на зарплату. Тоді нестача була два з половиною мільйони гривень.

Суспільне Тернопіль Галина Сакевич

"Більше мільйона вдалося отримати за рахунок оптимізації шкіл. Було змінено тип та перейменовано заклади: навчально-виховний комплекс Клебанівський ЗНЗ І-ІІ ступенів у Клебанівську початкову школу, навчально-виховний комплекс Богданівський ЗНЗ І-ІІ ступенів у Богданівську початкову школу, Cтароміщинська філія – це в нас була школа І-ІІ ступенів у Староміщинську початкову школу. Таким чином, оптимізовано заклади, змінено тип та перейменування і зрозуміло, що були скорочені ставки педагогічних працівників", – розповіла Галина Сакевич.

Ще більше мільйона гривень минулого року на зарплату вчителям виділили з місцевого бюджету. Про це Суспільному повідомив заступник голови громади Володимир Витрикуш.

"У липні місяці депутатським корпусом Підволочиської селищної ради було проголосовано і виділено мільйон гривень на виплату заробітної плати педагогічним працівникам. Ці кошти були взяті з перевиконання з попереднього року. Що стосується цього року, то ситуація тут також достатньо непроста, але депутатський корпус ці моменти також передбачив і перевиконання з попереднього року. Воно свідомо не витрачається на інші бюджетні запити, а притримується для того, щоб в разі необхідності покрити цю різницю", – каже Витрикуш.

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