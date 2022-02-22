Безплатні автобусні перевезення на КПВВ Херсонщини. Як працюють

На Херсонщині запустили спеціальні автобусні перевезення на безоплатній основі для громадян, які перетинають адмінмежу материкової України з тимчасово окупованою територією АР Крим. На КПВВ Чонгар побували кореспонденти Суспільного.

До двохсот людей за зміну користуються послугами автобусу на пункті пропуску Чонгар, який здійснює перевезення від КПВВ до адміністративної межі та у зворотному напрямку розповідає водій Сервер Керджамедов.

"Буває не встаю (із - за керма), під’їхав, взяв людей, поїхав, а буває хвилин 20 стою. По - різному. Бачите, там мікроавтобус їде, от він підвезе зараз під міст з російської сторони, я дочекаюсь, тут подивився, людей немає, я їду порожній, забираю їх і везу сюди", - каже чоловік.

Анна Котяш їде з Сімферополя. Говорить, про безплатні перевезення не знала, щойно почувши, сідає до автобуса.

"Ми здивовані, дуже приємно. Не знала, дякую", - говорить пасажирка автобусу.

Роман Сігал теж скористався безплатним перевезенням на КПВВ

"Тут, в принципі, недалеко, але все одно приємно", - говорить чоловік.

Безплатні перевезення працюють на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" з 8.00 до 18.00. Нагадаємо, на КПВВ можна щепитись від коронавірусу або зробити експрес-тест.

"У медпункті на КПВВ "Чонгар" проводиться експрес -тестування на COVID -19 особам, які виїхали з Криму. За результатами дослідження видається довідка", - каже медична сестра Тетяна Ткачук.

Кабінет щеплення на КПВВ працює щоденно, крім вихідних.

"Приїжджали з Криму, говорили, що не хочуть вакцинуватися "Спутником", а хочуть отримати вакцину тут. Більшість хоче Пфайзер. Є пацієнти, які отримали вже і першу, і другу дози вакцини. Отримують сертифікат", - говорить сімейна лікарка Зурія Яльчи.

За словами лікарки, на цей час у пункті щеплення в наявності 2 вакцини - Коронавак та Пфайзер. Декларація із сімейним лікарем для вакцинації не потрібна.

Що відомо:

З 14 лютого на Херсонщині запустили спеціальні автобусні перевезення на безоплатній основі для громадян, які перетинають адмінмежу між областю та тимчасово окупованою територією АР Крим.

Спеціальний автобус курсує з 8:00 до 18:00. Перевезення відбуваються від КПВВ до адміністративної межі та у зворотному напрямку.

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