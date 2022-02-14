На Херсонщині запустили спеціальні автобусні перевезення на безоплатній основі для громадян, які перетинають адмінмежу між областю та тимчасово окупованою територією АР Крим.

Про це йдеться на сайті Херсонської обласної державної адміністрації.

Фото: Херсонська обласна державна адміністрація

З 14 лютого 2022 року на КПВВ "Каланчак" та "Чонгар" щоденно буде курсувати спеціальний автобус з 8:00 до 18:00. Перевезення відбуватиметься від КПВВ до адміністративної межі та у зворотному напрямку. Така послуга найперше орієнтована на людей з інвалідністю, а також громадян похилого віку, вагітних жінок, дітей.

Фото: Херсонська обласна державна адміністрація

Цей транспорт має обладнання для перевезення пасажирів на інвалідних візках. У салоні мікроавтобусу встановили електронну панель для інформування населення.

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