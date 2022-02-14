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На КПВВ "Каланчак" та "Чонгар" запустили безплатні перевезення до адмінмежі та у зворотному напрямку
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На КПВВ "Каланчак" та "Чонгар" запустили безплатні перевезення до адмінмежі та у зворотному напрямку

Аліна Мокляк
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На КПВВ "Каланчак" та "Чонгар" запустили безплатні перевезення до адмінмежі та у зворотному напрямку Фото: Херсонська обласна державна адміністрація

На Херсонщині запустили спеціальні автобусні перевезення на безоплатній основі для громадян, які перетинають адмінмежу між областю та тимчасово окупованою територією АР Крим.

Про це йдеться на сайті Херсонської обласної державної адміністрації.

На КПВВ "Каланчак" та "Чонгар" запустили безплатні перевезення до адмінмежі та у зворотному напрямкуФото: Херсонська обласна державна адміністрація

З 14 лютого 2022 року на КПВВ "Каланчак" та "Чонгар" щоденно буде курсувати спеціальний автобус з 8:00 до 18:00. Перевезення відбуватиметься від КПВВ до адміністративної межі та у зворотному напрямку. Така послуга найперше орієнтована на людей з інвалідністю, а також громадян похилого віку, вагітних жінок, дітей.

На КПВВ "Каланчак" та "Чонгар" запустили безплатні перевезення до адмінмежі та у зворотному напрямкуФото: Херсонська обласна державна адміністрація

Цей транспорт має обладнання для перевезення пасажирів на інвалідних візках. У салоні мікроавтобусу встановили електронну панель для інформування населення.

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