На Херсонщині запустили спеціальні автобусні перевезення на безоплатній основі для громадян, які перетинають адмінмежу між областю та тимчасово окупованою територією АР Крим.
Про це йдеться на сайті Херсонської обласної державної адміністрації.
З 14 лютого 2022 року на КПВВ "Каланчак" та "Чонгар" щоденно буде курсувати спеціальний автобус з 8:00 до 18:00. Перевезення відбуватиметься від КПВВ до адміністративної межі та у зворотному напрямку. Така послуга найперше орієнтована на людей з інвалідністю, а також громадян похилого віку, вагітних жінок, дітей.
Цей транспорт має обладнання для перевезення пасажирів на інвалідних візках. У салоні мікроавтобусу встановили електронну панель для інформування населення.
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