На Полтавщині діятиме центр підтримки для ветеранів та їхніх сімей

На Полтавщині відкрили центр допомоги для ветеранів та військових. У селі Микільське, що неподалік Полтави, безплатно надаватимуть психологічну підтримку бійцям, які були учасниками бойових дій та їхнім родинам. Фінансує проєкт Міжнародна організація з міграції, а за гроші з бюджету громади відремонтували приміщення, розповів Суспільному голова проєкту Борис Павленко.

Житель Терешківської громади Олександр Товпига – підполковник у відставці. Два роки із 2014-го він воював у зоні АТО.

"Я доброволець, я один з тих, хто створював так звану п’яту роту полку, я звільняв Піски. Був на Світлодарській дузі. Я коли повернувся з війни, не знав, що робити, і куди бігти. Плюс до того – в мене ще одна проблема, я внутрішньо переміщена особа і в мене все залишилося там (у зоні бойових дій – ред.)", – говорить колишній військовий Олександр Товпига.

Фото: Суспільне Полтава Люди прийшли на відкриття у центр підтримки для ветеранів та їхніх сімей

Аби допомогти військовим, які були учасниками бойових дій, у селі Микільське Терешківської громади створили спеціальний центр.

"Це будуть очні групові заняття, направлені на психоедукацію, тобто на розширення знань людей з психології. Це можуть бути питання стресів, вирішення сімейних конфліктів і будь-які інші проблеми і питання", – розповідає психологиня Ганна Литвишко.

За словами голови проєкту Міжнародної організації з міграції Бориса Павленка, такі центри планують створити і в інших громадах області. Цей – перший.

"Будуть відбуватися конференції, показ фільмів, зустрічі, для верств населення таких, як ветерани, молодь, літні люди, тобто розвиток культурного життя. Фактично, це реінтеграція ветеранів у суспільне життя. Це проєкт, який фінансується двома організаціями, – місцевим самоврядуванням Терешківської ТГ, вони виділили приміщення, зробили ремонти, а також Міжнародною організацією з міграції, яка виділила на обладнання 8 тисяч євро", – говорить Борис Павленко.

Фото: Суспільне Полтава Відвідувачі переглядають фільм про військовослужбовців

"Наша громада долучилася тим, що виділила в цьому приміщенні кімнату, для створення цього хабу, а також виділили 50 тисяч гривень, також допомагали в ремонті цієї кімнати фермери", – розповідає секретар Терешківської сільської ради Роман Кожем’як.

За словами Романа Кожем’яка, у Терешківській громаді нині мешкає 105 військовослужбовців.

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