Для Полтавщини розробили довідник дій у небезпеці: про що він та де його знайти

Для жителів Полтавщини створили довідник дій під час надзвичайних ситуацій. Його розробили працівники обласного департаменту з питань цивільного захисту, повідомив Суспільному виконувач обов’язків начальника Віктор Стеблянко.

За словами Віктора Стеблянка, довідник «Абетка безпеки» може безплатно завантажити кожен охочий. Після цього ним можна користуватися без підключення до Інтернету. Довідник розмістили на сайті обласного департаменту з питань цивільного захисту.

Фото: Суспільне Полтава Каже т.в.о. начальника обласного департаменту з питань цивільного захисту Віктор Стеблянко

"Є абсолютно все: від розбитого термометра, укусу змії, коли заблукали у лісі. І закінчується (довідник – ред.) терористичними загрозами і загрозами військового часу. Найкращий вибір – це евакуація. Залишити небезпечне місце. Якщо такої можливості немає, то знайти в тому приміщенні або на тому місці, де ви перебуваєте зараз, найбільш безпечне місце і мирно там перебувати. Найбільш безпечне місце – це підвал вашого власного будинку", – каже т.в.о. начальника обласного департаменту з питань цивільного захисту Віктор Стеблянко.

"Я про це цікавився сам в Інтернеті. Треба документи зібрати, аптечку покласти, продукти, які на перший час потрібні будуть. Покинути приміщення, якщо є можливість, виїхати за межі міста. Якщо є бомбосховище, сховатися туди. В підземні переходи, у великих містах в метро спуститися, в підвали", – говорить полтавець Олександр Олексієнко.

Як розповіла речниця рятувальників області Світлана Рибалко, на Полтавщині існує понад 1 300 сховищ, у яких люди можуть перебувати під час надзвичайної ситуації. Із них 90 розташовані в обласному центрі.