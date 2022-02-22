Поліція Нікополя встановила підозрюваного у восьми крадіжках з квартир

За підозрою у восьми крадіжках з квартир поліцейські Нікополя встановили 37-річного чоловіка. Про це йдеться на сайті Нацполіції Дніпропетровської області.

Як встановили поліцейські, підозрюваний проникав до приміщень через вікна та балконні двері, розташовані на перших поверхах будинків. Він викрадав з осель побутову техніку та електроінструмент. Протягом двох останніх місяців він вчинив вісім крадіжок.

Крім цих фактів, підозрюваного перевіряють на причетність до аналогічних крадіжок, що сталися на території міста.

Поліцейські з’ясували, що причетний до злочинів 37-річний місцевий мешканець, раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Правоохоронці частково розшукали та повернули власникам викрадене майно.

21 лютого чоловіку оголосили про підозру за ч. 3 ст. 185 КК України. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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