Бабушкінський районний суд Дніпра обрав запобіжні заходи трьом підозрюваним у перешкоджанні професійної діяльності журналістів "Української правди" в Дніпрі. Про це йдеться на офіційному сайті прокуратури області.

Трьом підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, вчиненим групою осіб, незаконного вилучення зібраних журналістами матеріалів і технічних засобів, а також відкритого викрадення чужого майна, суд обрав запобіжні заходи у вигляді особистого зобов’язання.

Дніпропетровська обласна прокуратура наполягатиме на застосуванні відносно двох підозрюваних запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Що відомо

Біля термінала аеропорту міста Дніпро 13 лютого невідомі напали на знімальну групу видання "Українська правда". Погрожуючи ножем, в оператора забрали телефон і вимагали пароль від телефону, щоб видалити відео.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що причетні до нападу журналістів встановлені і понесуть кримінальну відповідальність.

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