В Одесі оголосили тендер на розробку транспортної моделі міста

В Одесі почнуть розробляти цифрову транспортну модель міста та приміської зони. На роботи виділили два млн грн. Про це стало відомо з сайту державних закупівель Prozorro.

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міськради оголосив тендер першого етапу проєкту. Він передбачає розробку транспортної моделі попиту. Підряднику буде потрібно розробити транспортне районування Одеси та визначити скільки в кожному з районів проживає різних категорій населення (дітей, дорослих та інше).

Потім переможець тендеру буде повинен опитати не менше 10 тис. людей та визначити, наскільки мобільне населення Одеси, який у місті пасажиропотік та наскільки ефективно працює громадський транспорт.

Завершити перший етап дослідження потрібно до 31 липня 2022 року.

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