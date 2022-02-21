На Тернопільщині ветерану російсько-української війни Ігорю Талабану відмовили у безкоштовному проїзді у громадському транспорті. Це сталося у Ланівцях в автобусі, що їхав за маршрутом "Хмельницький-Тернопіль". Про це розповів Ігор Талабан.

За словами ветерана, він показав водієві посвідчення, але той сказав, що везти безкоштовно без квитка його не може.

Суспільне Тернопіль Посвідчення ветерана російсько-української війни

Ігор Талабан каже, купити квиток не міг, тому що у Ланівцях немає автостанції. На водія написав заяву у поліцію та звернення до працівників облдержадміністрації.

Суспільне Тернопіль Маршрутка "Хмельницький-Тернопіль"

“Я викликав поліцейських, вони приїхали, щось оформили, запитали, чому водій мене відмовився везти. Після цього я пересів на другий автобус, водій якого мене впустив без проблем і я поїхав до Тернополя”, – розповідає Ігор Талабан.

Разом із членами громадської організації "Воїни АТО Лановеччини" написали звернення до облдержадміністрації з вимогою зняти водія з маршруту, – каже голова цієї організації Стефан Брек.

“Я не раз звертався, коли ті рейси тільки починались. Просив, нехай адміністрація зробить так, щоб в кожному автобусі висіла табличка: "Учасники бойових дій їдуть безкоштовно і в необмеженій кількості", оскільки закон так говорить. Був я на Львівщині, от їздив до сестри, там висять такі таблички, в мене навіть фото десь є. Це приємно, тому що заходиш і не ховаєшся: "візьмеш чи не візьмеш?",– розповідає Стефан Брек.

Суспільне Тернопіль На Тернопільщині ветерану російсько-української війни відмовили у безкоштовному проїзді

Виконувач обов'язків начальника обласного управління розвитку інфраструктури Михайло Олійник каже, звернення від ветерана російсько-української війни отримали. А зняти водія з маршруту може лише перевізник.

“Статтею Закону України "Про автомобільний транспорт" передбачено, що водію заборонено відмовляти у пільговому проїзді, якщо особа має відповідне посвідчення. Було направлене звернення до управління Укртрансбезпеки в Тернопільській області. Насамперед – для перевірки щодо наявності дозвільних документів перевізника та щодо дотримання вимог законодавства у сфері пасажирського транспорту та права надання послуг. Відповіді ще не було, тому що там така процедура: спочатку направляють цей лист в Київ, а Київ їм дає дозвіл на здійснення перевірки”, – каже Михайло Олійник.

Суспільне Тернопіль В.о. начальника обласного управління розвитку інфраструктури Михайло Олійник

Власник маршруту Хмельницький-Тернопіль Олександр Столяр розповідає, що згідний з діями водія, бо без квитка – у проїзді відмовляють. Каже: знімати з маршруту водія не буде.

Суспільне Тернопіль Водій маршрутки "Хмельницький-Тернопіль"

“Правила в нас, як і у всіх: людина купує пільговий квиток, показує і сідає в машину. Можна квиток придбати через інтернет. За пільгові квитки мають відшкодовувати кошти, а у нас проблеми з відшкодуванням, тому ми без квитків стараємось людей не брати. Я з водієм поговорю щодо цієї ситуації і розберуся у ній”, – каже власник маршруту.