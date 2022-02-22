Хмельниччина отримає 1900 флаконів препарату “Молнупіравір”

Хмельниччина отримає ще 1900 флаконів препарату “Молнупіравір”, який використовується для лікування хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19. Пацієнти отримуватимуть ліки безоплатно.
Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької обласної державної адміністрації з посиланням на слова директора Департаменту охорони здоров’я ОДА Олександра Завроцького.
За його словами, флакон цього препарату розрахований на одного хворого.
"Препарат призначається амбулаторно хворим з груп ризику виникнення важких ускладнень. Ефективний він у перші 5 днів хвороби", - повідомив посадовець.
Що відомо
- У деяких закладах Хмельницького вже почали продавати незареєстрований в Україні препарат "Молнупіравіру", який використовують для лікування COVID-19.
- Препарат "Молнупіравір" для лікування COVID-19 отримали на Хмельниччині. Таблетований препарат у кількості 1536 флаконів Хмельниччина отримала на початку лютого.