Хмельниччина отримає 1900 флаконів препарату “Молнупіравір”

Хмельниччина отримає ще 1900 флаконів препарату “Молнупіравір”, який використовується для лікування хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19. Пацієнти отримуватимуть ліки безоплатно.

Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької обласної державної адміністрації з посиланням на слова директора Департаменту охорони здоров’я ОДА Олександра Завроцького.

За його словами, флакон цього препарату розрахований на одного хворого.

"Препарат призначається амбулаторно хворим з груп ризику виникнення важких ускладнень. Ефективний він у перші 5 днів хвороби", - повідомив посадовець.

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